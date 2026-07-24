Tennis: il 30 e 31 agosto il Sunshine Tennis Club ospiterà il trofeo della Coppa Davis

24/07/2026 10:00:00

Il tennis italiano continua a vivere un momento d'oro e la città di Marsala si prepara a stringere tra le mani, seppure virtualmente ma con orgoglio tangibile, il simbolo di questa epopea sportiva. Nelle giornate del 30 e 31 agosto 2026, il Sunshine Tennis Club Marsala avrà l'onore di ospitare ufficialmente l'ambitissimo e prestigioso trofeo della Coppa Davis. L'arrivo dell'insalatiera d'argento più famosa del mondo nel centro lilibetano non è frutto del caso, ma il risultato di mesi di intenso lavoro organizzativo e di proficue interlocuzioni condotte con gli organismi competenti dal sodalizio sportivo marsalese. Una trattativa complessa e ambiziosa che corona il percorso d'eccellenza del club e regala alla comunità locale un riconoscimento di altissimo profilo.

Il trofeo della Coppa Davis che fará tappa a Marsala rappresenta non soltanto la storia centenaria della competizione a squadre più importante del tennis mondiale, ma incarna direttamente le storiche e indimenticabili vittorie conquistate dall'Italia negli ultimi tre anni. Un’eccellenza sportiva, quella azzurra, che oggi si specchia nell'entusiasmo della provincia di Trapani e della Sicilia intera. Al di là del valore puramente agonistico e celebrativo, l'evento riveste una valenza strategica di prim'ordine per la promozione del territorio. L'esposizione del trofeo si candida a essere uno degli appuntamenti di punta dell'estate siciliana, capace di attrarre a Marsala visitatori, appassionati e turisti provenienti ben oltre i confini regionali. Sport, cultura e turismo si fondono in un unico grande evento in grado di valorizzare l’immagine della città lilibetana, confermandone la vocazione ad accogliere manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale e offrendo una vetrina mediatica di grande spessore per tutta l'area circostante.

Il comitato organizzatore ha strutturato il calendario delle due giornate per garantire sia il giusto tributo istituzionale sia la massima partecipazione popolare:

30 agosto 2026: cerimonia inaugurale ufficiale, un momento esclusivo e solenne riservato alle Autorità civili e sportive, agli sponsor e ai soci del Sunshine Tennis Club, durante il quale avverrà la presentazione ufficiale della Coppa Davis alla città;

31 agosto 2026: apertura straordinaria e interamente gratuita al pubblico. Un'intera giornata pensata per consentire a cittadini, famiglie, giovani e appassionati di vivere un’esperienza unica, potendo ammirare da vicino il trofeo e respirare l’atmosfera dei grandi campioni.

L'organizzazione fa sapere che i dettagli operativi e logistici di dettaglio saranno comunicati con precisione nei giorni immediatamente precedenti all’avvio della manifestazione. “Siamo lieti di condividere con voi questo evento straordinario per il nostro Circolo – dichiara il Presidente del Sunshine Tennis Club, Marcello Franchino – che premia l'impegno profuso in questi mesi e regala alla città di Marsala uno dei trofei più rappresentativi del tennis mondiale. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo trionfo”.



