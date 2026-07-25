Meteo Sicilia oggi: il caldo perde colpi, ma l'estate resta padrona. Trapani respira un po'

25/07/2026 08:46:00

Dopo giorni in cui uscire di casa sembrava un test di sopravvivenza, la Sicilia continua lentamente a uscire dalla morsa dell'anticiclone africano. La giornata di oggi sarà ancora calda, ma senza gli eccessi che hanno fatto registrare temperature record nell'Isola.

La buona notizia è che la fase più estrema sembra ormai alle spalle. Quella meno buona è che l'estate non ha alcuna intenzione di fare le valigie.

Sicilia: sole ovunque, temperature più umane

Su tutta la regione prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con tempo stabile e assenza di precipitazioni significative.

Le temperature massime oscilleranno generalmente tra 31 e 35 gradi, con valori leggermente più elevati nelle aree interne del Catanese e dell'Ennese. Rispetto ai giorni scorsi il calo è evidente: in molte località si registrano anche 5-8 gradi in meno rispetto ai picchi dell'ondata africana. La Protezione Civile regionale conferma infatti un progressivo ridimensionamento dell'emergenza caldo, pur mantenendo alta l'attenzione sul rischio incendi. (Protezione Civile Sicilia)

Trapani e provincia: torna il maestrale, si respira meglio

Per la provincia di Trapani si prospetta una giornata tipicamente estiva.

Le temperature saranno comprese tra 32 e 34 gradi lungo la costa, con punte di 35 gradi nelle zone più interne del territorio marsalese e belicino.

Il protagonista della giornata sarà il vento.

Il maestrale soffierà moderato soprattutto nel pomeriggio, rendendo il caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni scorsi.

Le temperature attese



Trapani: 33°C

33°C Marsala: 34-35°C

34-35°C Mazara del Vallo: 33°C

33°C Castellammare del Golfo: 32°C

32°C Alcamo: 33°C

33°C Pantelleria: 30-31°C

Mare

Mari generalmente poco mossi, localmente mossi nel Canale di Sicilia per effetto della ventilazione occidentale.

Condizioni favorevoli sia per la balneazione sia per le attività nautiche.

Resta alta l'attenzione sugli incendi

Anche se il termometro concede una tregua, la vegetazione resta estremamente secca dopo settimane di caldo intenso.

La Protezione Civile continua a mantenere elevata l'attenzione sul rischio incendi, invitando alla massima prudenza nelle campagne e nelle aree boschive. Una sigaretta gettata dal finestrino o un barbecue improvvisato possono trasformare una giornata di vacanza in un'emergenza. (Protezione Civile Sicilia)

La tendenza: fine settimana stabile, ma senza nuovi record

Le previsioni indicano un fine settimana stabile e soleggiato.

Le temperature resteranno pienamente estive, generalmente comprese tra 31 e 35 gradi, senza il ritorno dell'ondata estrema che ha caratterizzato la scorsa settimana.

La prossima settimana potrebbe registrarsi un lieve rialzo termico, ma al momento non si intravedono nuove fiammate africane paragonabili a quelle appena archiviate.

Insomma, il Sahara si è allontanato di qualche centinaio di chilometri. Non abbastanza da farci cercare un golfino, ma almeno quanto basta per non sentirsi una brioche dimenticata nel forno.

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