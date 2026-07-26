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Cronaca
26/07/2026 09:10:00

Levanzo, sette naufraghi recuperati a Cala Tramontana: l'Sos e il salvataggio con il mare in tempesta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2026/levanzo-sette-naufraghi-recuperati-a-cala-tramontana-l-sos-automatico-e-il-salvataggio-con-il-mare-in-tempesta-450.jpg

Un segnale di allarme inviato automaticamente da un dispositivo, il mare in forte burrasca e una corsa contro il tempo tra Trapani e Levanzo. È terminato con il salvataggio di sette persone l’intervento condotto nella notte dai Vigili del fuoco e dalla Guardia Costiera nelle acque delle Egadi.

L’allarme è scattato intorno alle 3 di oggi, domenica 26 luglio 2026. Il segnale è stato ricevuto dal sistema di emergenza e trasferito alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Trapani, consentendo di individuare un gruppo di persone rimaste bloccate sulla scogliera di Levanzo.

 

Il mare impedisce la partenza dei Vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del fuoco ha raggiunto immediatamente il porto di Trapani, pronta a prendere il largo. Le condizioni meteo-marine, però, erano particolarmente difficili.

Il mare in forte mareggiata ha impedito l’utilizzo delle imbarcazioni in dotazione al Comando provinciale. È stato quindi attivato un coordinamento con la Capitaneria di porto di Trapani.

La Guardia Costiera ha messo a disposizione un mezzo navale adatto ad affrontare le condizioni proibitive del mare. A bordo sono saliti anche i soccorritori dei Vigili del fuoco.

 

Sette persone bloccate a Cala Tramontana

Il gruppo è stato individuato nell’area di Cala Tramontana, su una scogliera dell’isola di Levanzo. Le sette persone erano impossibilitate a muoversi a causa della forza delle onde e della conformazione della costa.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso che si tratta di migranti, verosimilmente di nazionalità iraniana.

Due soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia Costiera hanno raggiunto la scogliera con l’ausilio di un tender, provvedendo al recupero delle sette persone e al loro trasferimento a bordo dell’unità navale.

 

Il rientro al Porto di Trapani

Una volta completato il recupero, i naufraghi sono stati condotti al porto di Trapani. Qui sono stati visitati dal personale sanitario del 118 per verificare le loro condizioni di salute. Successivamente sono stati affidati alle autorità competenti per le procedure di assistenza e identificazione previste.

Un intervento complesso, reso possibile dal coordinamento tra Vigili del fuoco, Guardia Costiera, Nue e personale sanitario. E, questa volta, anche da un segnale tecnologico partito nel cuore della notte prima che la situazione potesse trasformarsi in tragedia.



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