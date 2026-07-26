Positiva l'estate di Liberty Lines: più passeggeri per Egadi, Pelagie ed Eolie

26/07/2026 09:00:00

L'estate 2026 sorride a Liberty Lines. La compagnia di navigazione traccia un primo bilancio della stagione turistica e registra un aumento del traffico passeggeri su quasi tutte le principali rotte siciliane. A trainare la crescita sono soprattutto le isole minori, con le Egadi in testa, ma anche gli investimenti sulla flotta, completamente rinnovata con nove aliscafi ibridi di ultima generazione.

I dati, aggiornati al periodo compreso tra il 1° maggio e oggi, mostrano un incremento generalizzato dei viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando la forte attrattività delle destinazioni insulari e una domanda in costante crescita.

Egadi in testa, bene anche Pelagie ed Eolie

L'incremento più significativo riguarda i collegamenti con le isole Egadi, dove Liberty Lines registra un +12,9% di passeggeri rispetto allo scorso anno.

Numeri positivi anche sulle altre tratte:

Pelagie: +17%

+17% Eolie: +4,8%

+4,8% Ustica: +5,8%

+5,8% Stretto di Messina: +1%

Anche il collegamento tra Messina e Reggio Calabria, tradizionalmente meno influenzato dalla stagionalità turistica, evidenzia un lieve ma significativo aumento del traffico.

La nuova flotta spinge la crescita

Secondo Liberty Lines, il risultato è legato anche al completamento del piano di rinnovamento della flotta, concluso nell'aprile 2026 con l'entrata in servizio dell'aliscafo Ettore Morace.

Negli ultimi anni la compagnia ha introdotto nove unità ibride, progettate per ridurre i consumi e l'impatto ambientale, aumentando allo stesso tempo la capacità di trasporto e il comfort per i passeggeri.

Le nuove imbarcazioni possono ospitare 251 passeggeri, superando la capacità delle precedenti unità e gli standard previsti dai contratti di servizio pubblico.

Più posti e maggiore comfort

Grazie agli investimenti effettuati, Liberty Lines ha aumentato di oltre il 36% la capacità complessiva della flotta, un dato che consente di affrontare con maggiore efficienza i picchi di traffico estivi.

Le nuove navi offrono inoltre spazi più ampi per i bagagli, maggiore comfort durante la navigazione e prestazioni migliori anche in presenza di condizioni meteomarine avverse, elementi che contribuiscono a rendere più affidabili i collegamenti con le isole minori.

Per la compagnia, il bilancio provvisorio della stagione conferma quindi l'efficacia degli investimenti realizzati e il crescente interesse dei turisti verso le destinazioni insulari siciliane, sempre più raggiungibili grazie a collegamenti moderni e a una flotta rinnovata.



