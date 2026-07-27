Trapani, diritti e inclusione: protocollo d'intesa tra UDI e Shorùq Arcigay

27/07/2026 08:17:00

Unire le forze contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione, é l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato da UDI Trapani e Shorùq Arcigay Trapani, un accordo che punta a creare una collaborazione stabile tra due realtà impegnate nella tutela dei diritti e nell'inclusione sociale.

L'intesa, sottoscritta dalla presidente di UDI Trapani Maresa Alaimo e dalla presidente di Shorùq Arcigay Trapani Enrica Valenza, avrà una durata di tre anni e nasce dalla convinzione che la lotta alla violenza maschile sulle donne e quella contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere siano strettamente collegate.

Il protocollo prevede una serie di iniziative comuni. Tra queste figurano campagne di sensibilizzazione, dibattiti ed eventi pubblici in occasione di ricorrenze simboliche come l'8 marzo, il 17 maggio, Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia (IDAHOBIT), il Pride Month e il 25 novembre, dedicato all'eliminazione della violenza contro le donne.

Particolare attenzione sarà riservata al mondo della scuola, con percorsi educativi destinati agli studenti sui temi del rispetto delle differenze, dell'educazione alle relazioni, della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, comprese le forme di violenza e discriminazione motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

L'accordo punta inoltre a mettere in rete gli sportelli e i servizi delle due associazioni, così da offrire orientamento e assistenza integrata alle persone vittime di violenza o discriminazione.

L'intesa arriva in una fase di crescita dell'attività di Shorùq Arcigay sul territorio trapanese.

Dopo aver organizzato nel 2025 il primo Pride della storia della città, l'associazione ha deciso di non riproporre la manifestazione nel 2026 per ragioni organizzative, scegliendo invece di concentrare le proprie energie sul sostegno all'Egadi Pride e sulla preparazione di un'edizione più strutturata del Trapani Pride nel 2027.

Per UDI Trapani, la collaborazione con Shorùq amplia il raggio d'azione delle due realtà, con l'obiettivo di costruire una rete territoriale capace di promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza, coinvolgendo scuole, cittadinanza e istituzioni.

Più che un semplice accordo formale, quello siglato tra UDI e Shorùq rappresenta la scelta di fare fronte comune su temi che continuano ad alimentare il dibattito pubblico e trasformare la collaborazione in progetti concreti, facendo della prevenzione, dell'educazione e del sostegno alle persone più vulnerabili gli strumenti principali per contrastare violenza e discriminazioni.



