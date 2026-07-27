27 Luglio: Pirlo e i russi, assalto No Tav, Trump senza più missili

27/07/2026 07:20:00

E' il 27 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Andrea Pirlo – indicato da più parti come prossimo ct dell’Italia – ha risposto alle critiche sulla collaborazione con la società di scommesse sportive russa Fonbet: «Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso»

• L’assalto dei No Tav al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, ha lasciato un milione di euro di danni e circa 120 agenti feriti

• Abdul Ballout – tedesco-libanese, 21 anni, l’attentatore del Pride di Berlino – è stato ucciso dalla polizia. Qualche anno fa aveva tentato di unirsi all’Isis, e per questo stava seguendo un percorso di deradicalizzazione



• Trump ha interrotto i raid contro l’Iran dopo 13 notti consecutive di attacchi. Per favorire la ripresa dei negoziati, dice lui. Perché a corto di missili Patriot, dice il New York Times

• A Chernihiv, in Ucraina, ieri un bambino e un’altra persona sono morti colpiti da un missile russo lanciato su un supermercato. A Rostov sul Don, in Russia, stanotte un attacco ucraino ha fatto due morti

• Il governo israeliano ha approvato una legge che permetterà l’ingresso a Gaza della Forza di stabilizzazione internazionale, come previsto dal piano di pace di Trump

• In Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno appiccato il fuoco a due moschee

• Nel quartiere bolognese del Pilastro migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per la morte di Fakir. Intanto al sindaco Lepore, minacciato dopo le violenze di lunedì, è stata assegnata la scorta

• Mario Roggero dal carcere dice che per badare alla gioielleria appena riaperta da moglie e figlie servirebbe una guardia giurata. «Senza di me, in caso di una nuova rapina, non so come potrebbero difendersi»

• Un turista olandese è morto annegato al largo di Menaggio, sul lago di Como. Voleva salvare il figlio dall’annegamento (il ragazzo è stato tratto in salvo da un altro uomo)

• Pare che la premier voglia festeggiare il traguardo del governo più longevo con un evento a Bari, ma nei giorni in cui si raggiunge il record – 4 e 5 settembre – l’arena prescelta è già prenotata per un concerto di Caparezza

• Per la quinta volta, la terza consecutiva, Tadej Pogačar ha vinto il Tour de France. Ad accoglierlo in strada a Parigi c’erano anche le ballerine del Moulin Rouge che ballavano il cancan

• Una signora cieca da cinque anni ha recuperato la vista da un occhio grazie a un autotrapianto oculare. L’intervento, il primo al mondo di questo tipo, è stato eseguito al Molinette di Torino

• Le Borse di Londra e di New York stanno per sperimentare la compravendita dei titoli 24 ore su 24, anche grazie all’Ai, che subentrerà quando per gli operatori è ora di dormire

• In Spagna e Francia gli incendi hanno portato all’evacuazione di 300 mila persone. Si teme servirà anche mandare via i cittadini di Bordeaux (ma il sindaco minimizza)

• Ieri a Roma, nel primo pomeriggio, fumo e fiamme si sono propagati fino al Grande Raccordo Anulare

• Sul Gargano centinaia di bagnanti sono fuggiti dalle spiagge lambite dalle fiamme a bordo di pescherecci e imbarcazioni private

• Entro fine mese i Paesi Ue dovranno adottare la direttiva che incentiva la riparazione dei beni di consumo. L’obiettivo è contrastare l’obsolescenza programmata e diminuire la produzione di rifiuti tecnologici

• Il Comune di Palermo ha deciso di vietare che i cavalli trainino le carrozze turistiche

• Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria

• Il Cristo degli Abissi sul fondale di San Fruttuoso è stato ripulito dalle incrostazioni del bronzo con un’idropulitrice

• Nuovi ammessi nella lista dei beni patrimonio culturale dell’Unesco: i “teatri condominiali” italiani, le spiagge della Normandia dove sbarcarono gli alleati, il monte Olimpo, le architetture di Alvar Aalto

• Sono morti la cantante francese Marie Paule Belle (80 anni), il maestro d’orchestra malato di Sla Fabio Cusinato (61), la figlia di Ezra Pound Mary de Rachewiltz (101), il cantante statunitense Lou Koller (59), l’apneista che fece da controfigura a Sophia Loren Zale Parry (93), il regista statunitense Chuck Russell (74), lo sceneggiatore statunitense William Howard Wisher Jr. (71), il Golden Retriever dei pompieri di Imperia Zoe (10)



Titoli

Corriere della Sera: «È un attacco allo Stato»

la Repubblica: A Berlino / torna / l’incubo Isis

La Stampa: I pm: Valsusa, è devastazione

Il Sole 24 Ore: Indice di sportività / Milano accelera / ed è prima, poi / Trento e Bolzano

Il Messaggero: Viminale, il piano / «Isolare i violenti / basta connivenze»

Il Giornale: La jihad uccide gli «amici» Lgbt

Qn: Berlino, torna l’incubo Isis / La polizia uccide il killer

Il Fatto: Tava: sprechi e violenti liberi / per un tunnel che non esiste

Leggo: Rebus Nazionale, Pirlo divide

Libero: Sveglia compagni, è l’Islam che odia i gay

La Verità: Islamisti e No Tav: / il conto della sinistra

Il Mattino: No Tav, un milione di danni

il Quotidiano del Sud: Il pericolo / del Far West / nel Paese / senza istituzioni

Domani: Meno tasse, pensioni e benzina / Meloni e la manovra possibile



