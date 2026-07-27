Alcamo: Cinquant'anni dopo la maturità, si ritrova la 5ª Programmatori del "Caruso" 

27/07/2026 15:52:00

Ci sono classi che si perdono con l'ultimo giorno di scuola e poi ci sono quelle che continuano a esistere per tutta la vita.

A cinquant'anni dalla maturità, gli ex studenti della 5ª Programmatori dell'Istituto Tecnico "Girolamo Caruso" di Alcamo si sono ritrovati per celebrare un anniversario speciale.

Non solo quello di un diploma conseguito nel luglio del 1976, ma di un'amicizia che, mezzo secolo dopo, continua a resistere al tempo.

Erano appena dodici ragazzi quando affrontarono gli esami di maturità, al termine di un percorso allora all'avanguardia: quello dei Ragionieri Programmatori era infatti un indirizzo sperimentale che guardava all'informatica quando i computer erano ancora una rarità nelle scuole italiane.

Il "Caruso" fu tra i primissimi istituti a credere in quella rivoluzione: nel 1974 il Ministero della Pubblica Istruzione gli affidò una delle sole cinque sezioni sperimentali attivate in tutta Italia, l'unica in Sicilia, e già dal 1976 l'istituto era diventato un punto di riferimento per la cultura informatica grazie al suo Centro Elaborazione Dati.

È in quel contesto che si formò la classe che oggi, cinquant'anni dopo, continua a sentirsi unita.

"Siamo ancora compagni fraterni e ci piace stare insieme e celebrare l'amicizia e la vita», raccontano. Un legame nato tra i banchi di scuola e alimentato da incontri che negli anni sono diventati un appuntamento irrinunciabile.

Nei ricordi degli ex studenti non c'è solo la nostalgia. C'è soprattutto la consapevolezza di aver vissuto un'esperienza che ha lasciato un segno profondo. «Quegli anni, quegli studi, quella classe, quei docenti e quell'Istituto hanno forgiato un gruppo che ha affrontato la vita a testa alta, con un bagaglio solido di formazione scolastica e umana".

Molti di loro hanno intrapreso strade diverse, costruendo carriere, famiglie e percorsi personali lontani gli uni dagli altri. Ma ogni volta che si ritrovano, il tempo sembra accorciarsi.

I protagonisti di quella storia sono Salvatore Amato, Franco Artale, Gaspare Calvaruso, Francesca Cruciata, Loredana Facchetti, Filippo Gruppuso, Mario Mancuso, Salvatore Mucaria, Giuseppe Miciletto, Domenico Pace, Gaetano Pirrello e Vito Sciortino.

La loro è anche una piccola pagina della storia dell'istruzione in provincia di Trapani. Quella sezione sperimentale, nata quando parlare di informatica sembrava quasi fantascienza, ha contribuito a fare dell'Istituto "Girolamo Caruso" uno dei poli tecnici più innovativi della Sicilia occidentale, anticipando competenze che sarebbero diventate fondamentali negli anni successivi. Ancora oggi la scuola mantiene una forte vocazione tecnologica e continua a rappresentare un punto di riferimento per la formazione del territorio.

In un'epoca in cui i rapporti spesso si consumano alla velocità di un messaggio sul cellulare, la storia della 5ª Programmatori racconta altro. Racconta che ci sono amicizie nate tra un'interrogazione e un compito in classe che riescono ad attraversare mezzo secolo, trasformando una semplice rimpatriata in una festa della memoria, della gratitudine e della vita.



