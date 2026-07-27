Alla fine, quanto caldo ha fatto davvero in Sicilia?

27/07/2026 15:32:00

Otto giorni di caldo estremo, temperature oltre i 40 gradi in gran parte dell'Isola e decine di record battuti. L'ondata di calore che ha investito la Sicilia tra il 15 e il 22 luglio 2026 entra di diritto nella storia climatica recente: è stata infatti la seconda più intensa degli ultimi 25 anni, superata soltanto da quella eccezionale del luglio 2023.

È il bilancio tracciato dalla rete di monitoraggio SIAS, che fotografa un evento meteorologico di eccezionale intensità destinato a lasciare il segno.

Picchi fino a 46,5 gradi

La temperatura più alta registrata durante l'ondata di calore è stata quella di 46,5 °C, rilevata il 22 luglio a Noto, nel Siracusano. Il giorno precedente la stazione di Santa Croce Camerina, nel Ragusano, aveva toccato i 46,2 °C.

Secondo gli esperti, le condizioni atmosferiche avrebbero potuto favorire valori ancora più elevati, ma l'arrivo della brezza ha limitato l'ulteriore aumento delle temperature. Resta comunque inferiore il record assoluto della stazione di Noto, che nel 2023 raggiunse 47,2 °C.

Record battuti in tutta l'Isola

L'ondata di caldo ha riscritto i primati della rete SIAS. Ben 29 delle 96 stazioni meteorologiche hanno registrato il valore massimo di temperatura da quando vengono effettuate le rilevazioni, nella maggior parte dei casi dal 2002.

Ancora più impressionante il dato relativo alle temperature oltre i 40 gradi: 76 stazioni su 96 hanno superato questa soglia almeno una volta durante gli otto giorni di caldo intenso.

Le uniche aree rimaste sotto i 40 °C sono state quelle dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie, dei Sicani, delle Eolie e la stazione di Agrigento Mandrascava, favorita dalla vicinanza al mare.

Seconda solo al 2023

Nel confronto con la storica ondata di caldo del luglio 2023, quella del 2026 risulta leggermente meno intensa sotto alcuni indicatori.

Nel 2023 la media regionale dei giorni consecutivi con temperature superiori ai 40 °C aveva raggiunto quota 4,2 giorni, mentre quest'anno si è fermata, almeno finora, a 3,6 giorni.

Anche il numero massimo di giorni consecutivi oltre i 40 gradi è stato inferiore: otto giorni nel 2026, contro gli undici registrati durante l'evento del 2023.

Ma il 2026 segna un altro record

C'è però un indicatore nel quale il 2026 supera anche il 2023. Si tratta dell'indice climatico SU40, che misura il numero complessivo di giorni con temperature superiori ai 40 °C.

Al 22 luglio, il valore raggiunto quest'anno è il più alto mai osservato, anche se gli esperti precisano che il dato è influenzato dal fatto che l'ondata di caldo del 2026 è iniziata qualche giorno prima rispetto a quella del 2023.

Per un bilancio definitivo bisognerà attendere la fine del mese. Intanto, però, una conclusione appare già evidente: l'ondata di caldo del luglio 2026 è stata un evento estremo, capace di collocarsi tra i più intensi mai registrati in Sicilia negli ultimi decenni.



