Meteo Sicilia, domenica di scirocco: raffiche forti nel Trapanese, 35 gradi e allerta incendi

26/07/2026 07:48:00

Lo scirocco oggi non soffia: spinge. E in provincia di Trapani lo fa con una certa convinzione, sollevando polvere, agitando il mare e mettendo alla prova ombrelloni, tende e tutto ciò che non sia stato adeguatamente ancorato.

Quella di oggi, domenica 26 luglio, sarà una giornata molto calda e soprattutto ventosa nella Sicilia occidentale. A Trapani e Marsala si potranno raggiungere i 35 gradi, ma il protagonista assoluto sarà il vento meridionale, con raffiche particolarmente sostenute sulle Egadi e lungo le coste.

Raffiche oltre i 40 chilometri orari alle Egadi

Nelle prime ore della giornata l’Aeronautica militare ha indicato a Favignana vento da sud-sud-est a 42 chilometri orari. A San Vito Lo Capo il vento soffia da sud attorno ai 32 chilometri orari, mentre a Castellammare del Golfo raggiunge i 20 chilometri orari. Valori medi ai quali possono aggiungersi raffiche ben più intense. (Meteo Aeronautica Militare)

Per la Sicilia occidentale è inoltre attivo fino alla fine della giornata un avviso giallo per vento. Insomma, lo scirocco non si limita a spettinare: oggi prova direttamente a cambiare acconciatura a tutta la provincia.

Trapani e Marsala fino a 35 gradi

A Trapani sono previste temperature comprese tra 26 e 35 gradi, con cielo prevalentemente sereno e condizioni molto ventose. Situazione quasi identica a Marsala, dove la massima potrà raggiungere i 35 gradi e la minima resterà attorno ai 26.

Ad Alcamo si attendono circa 34 gradi, con una minima di 22. Castellammare del Golfo potrà raggiungere i 34 gradi, mentre a San Vito Lo Capo la massima dovrebbe fermarsi attorno ai 29, grazie alla maggiore esposizione alle correnti marine. (Meteo Aeronautica Militare)

A Pantelleria sono previsti circa 32 gradi, con umidità molto elevata e una minima notturna che difficilmente scenderà sotto i 26. Il vento renderà l’aria più movimentata, non necessariamente più fresca.

Mare agitato dal vento

Per effetto dello scirocco, il mare tenderà a diventare mosso o localmente molto mosso, soprattutto attorno alle Egadi, lungo la costa occidentale e nel Canale di Sicilia.

La situazione richiede prudenza per piccole imbarcazioni, gommoni e attività nautiche. Anche sulle spiagge maggiormente esposte potranno verificarsi onde più alte e correnti sostenute.

Sicilia, caldo in aumento e niente pioggia

Nel resto della Sicilia la giornata sarà stabile, con precipitazioni assenti o irrilevanti. La Protezione civile regionale prevede venti meridionali con locali rinforzi, temperature massime in aumento e valori localmente molto elevati. L’umidità minima nei bassi strati sarà compresa tra il 30 e il 40 per cento. (Protezione Civile Sicilia)

Le temperature percepite potranno raggiungere i 35 gradi a Palermo, i 36 a Messina e i 37 a Catania. Per le tre città è indicato il livello 1 per le ondate di calore: condizioni da seguire con attenzione, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Incendi, allerta rossa nel Trapanese

Il dato più delicato riguarda il rischio incendi. Per la provincia di Trapani la Protezione civile ha classificato la pericolosità come alta, disponendo il livello di attenzione, indicato in rosso nella mappa regionale. La stessa classificazione riguarda Palermo, mentre nelle altre province siciliane prevale la fase di preallerta.

La combinazione tra caldo, vegetazione secca e vento forte può favorire incendi molto intensi e una propagazione estremamente veloce. Oggi, dunque, è vietato distrarsi: basta poco per trasformare una scintilla in un fronte di fuoco.

Quando cambia il tempo

La svolta dovrebbe arrivare da lunedì 27 luglio, quando il vento meridionale perderà forza e le temperature scenderanno sensibilmente nella Sicilia occidentale.

A Trapani e Marsala le massime dovrebbero passare dai 35 gradi di oggi a circa 32 gradi. A Pantelleria si scenderà verso i 28, mentre ad Alcamo sono possibili anche fenomeni temporaleschi.

Tra lunedì e martedì non è esclusa una maggiore instabilità su alcune zone della Sicilia, con possibili rovesci o temporali. Da mercoledì dovrebbe tornare il sole, ma con temperature più contenute rispetto a quelle di oggi.

Lo scirocco, dunque, ha scelto la domenica per dare il meglio di sé. Da domani dovrebbe finalmente abbassare la voce.



