Marsala, “Dove nasci conta”: il confronto del PD sul diritto a restare

27/07/2026 09:50:00

Giovani, lavoro e possibilità di costruire il proprio futuro in Sicilia. Sono i temi dell’incontro pubblico “Dove nasci conta”, in programma martedì 28 luglio, alle 18.30, al KAṂA Lounge di contrada Spagnola 101, a Marsala. L’appuntamento rientra nella campagna regionale promossa dai Giovani Democratici Siciliani e dal PD Sicilia. Secondo gli organizzatori, quella marsalese sarà la seconda tappa in provincia di Trapani e il diciottesimo incontro del percorso avviato nelle scorse settimane. Data, orario e sede sono confermati dai canali ufficiali della campagna.

Un confronto sulle opportunità nei territori

L’iniziativa vuole aprire un confronto sulle condizioni che spingono molti giovani siciliani a trasferirsi altrove per studiare, lavorare o trovare prospettive professionali più stabili.

Il punto di partenza è il cosiddetto “diritto a restare”: la possibilità di scegliere liberamente se partire, senza essere costretti a lasciare la propria terra per mancanza di alternative.

Durante l’incontro saranno ascoltate anche le esperienze e le proposte di chi ha deciso di continuare a vivere e lavorare sul territorio.

Il percorso regionale

“Dove nasci conta” è stata avviata a luglio con incontri a Catania, Enna e Palermo. Il programma annunciato dal PD Sicilia prevede 27 tappe nel mese di luglio e altre undici ad agosto.

L’obiettivo dichiarato è raccogliere indicazioni nei diversi territori e trasformarle in proposte politiche e legislative sullo spopolamento, il lavoro giovanile e le disuguaglianze territoriali.

Nel comunicato relativo alla tappa marsalese, gli organizzatori spiegano che il percorso dovrebbe contribuire anche alla stesura di una proposta di legge sul diritto a restare, che il gruppo parlamentare del PD intende presentare all’Assemblea regionale siciliana. La data indicata è il prossimo ottobre.

Il dato sull’emigrazione giovanile

La campagna parte da un dato diffuso dal PD Sicilia: oltre centomila giovani avrebbero lasciato l’Isola negli ultimi cinque anni.

Il partito collega il fenomeno alla scarsità di opportunità lavorative, alla precarietà, ai bassi salari e alle difficoltà incontrate da chi prova a costruire un progetto di vita in Sicilia. La cifra è quella utilizzata dai promotori della campagna e viene quindi riportata come dato di parte.

Gli interventi previsti a Marsala

La locandina annuncia i saluti di Linda Licari, segretaria del PD di Marsala; Valeria Battaglia, segretaria provinciale del Partito Democratico; e Riccardo Patti, segretario provinciale dei Giovani Democratici.

Interverranno Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24.it e scrittore; Eugenio Piccione, fondatore dell’Orto di Eugenio; Enrico La Sala, assessore del Comune di Marsala; e Andrea Vallone dei Giovani Democratici di Marsala.

A introdurre e moderare il confronto sarà Cristina Tedesco, esperta in patrimonio culturale.



