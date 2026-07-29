A Marsala il tavolo tecnico della filiera del vetro

29/07/2026 14:00:00

Imprenditori, Organizzazioni sindacali, Rappresentanti istituzionali. Nutrita la presenza di soggetti coinvolti , a Marsala, nel tavolo tecnico convocato dalla sindaca Andreana Patti, finalizzato al rafforzamento della filiera del vetro, la promozione dell’economia circolare, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio. “Oggi si certifica la disponibilità, unanime, a iniziare un percorso condiviso.

Dal confronto, con importanti contributi giunti dagli invitati e dai relatori - ha affermato la sindaca Patti - è emersa la volontà di intavolare una discussione che si sposta sul piano operativo, con una tempistica che parte da settembre con scadenze puntuali”. Al riguardo, molto è legato al cammino del Disegno di Legge “Incentivi alle imprese per l'uso di prodotti siciliani ad alto contenuto di materiale riciclato”, promosso dalla 3^ Commissione Attività Produttive dell’ARS. Sul punto, gli interventi del presidente on. Gaspare Vitrano e del componente on. Dario Safina che hanno illustrato il DDL., rassicurando circa la copertura finanziaria e il mantenimento nella misura prevista di 10 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo della filiera del riciclo e ridurre la dipendenza da materie prime vergini. Pertanto, la Regione Siciliana concederà agevolazioni alle imprese che utilizzano manufatti o imballaggi prodotti in Sicilia, ad alto contenuto di materiale riciclato. Direttamente interessata al tema è la O-I Glass (ex Sicilvetro) che opera a Marsala e che intende continuare a investire sul territorio, come ha sottolineato il dr. Massimo Noviello, A.D. della O-I Italia. La stessa Società offre la più ampia disponibilità a sostegno della transizione verso sistemi produttivi maggiormente sostenibili, ritenendo a tal fine opportuno favorire le imprese che adottano pratiche coerenti con i principi dell'economia circolare. Noviello, infine, ha espresso il suo apprezzamento alla Regione e all’Amministrazione comunale per fare della Sicilia e di Marsala realtà di riferimento nel panorama nazionale dell’economia circolare. Il punto di vista delle Imprese è stato rappresentato dal dr. Filippo Amodeo - presidente di Sicindustria Trapani - che si è soffermato in particolare su costi energetici e lunghezza delle procedure autorizzative, richiamando poi l’attenzione sui risvolti sociali di qualunque attività imprenditoriale, quali fattori che fanno la differenza. “Come Istituzione, ha concluso la sindaca Andreana Patti, faremo il possibile per agevolare il processo virtuoso e che, vista la partecipazione, svela tutto il suo interesse a fare bene ed offrire nuove opportunità di sviluppo e occupazione a questo territorio”.





