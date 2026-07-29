Tour Italia 2026, "Cuore Cabrio" al tramonto sulla Via del Sale

29/07/2026 10:52:00

Le saline di Trapani e Marsala torneranno a fare da cornice a un evento dedicato al turismo e ai motori.

Sabato 22 agosto il Club "Cuore Cabrio" farà tappa nella Sicilia occidentale con il suo Tour Italia 2026,, organizzando un percorso serale tra le vasche salanti e i mulini a vento lungo la celebre Via del Sale, uno degli itinerari paesaggistici più conosciuti del Mediterraneo.

L'appuntamento rappresenta la terza tappa siciliana del tour nazionale dopo le escursioni che, a fine luglio, hanno portato gli equipaggi tra la Valle dei Templi di Agrigento e la Scala dei Turchi, per poi raggiungere Naro, alla scoperta del suo centro storico e del Castello Chiaramontano.

Per la tappa trapanese gli organizzatori hanno scelto un percorso che attraversa uno dei luoghi simbolo della provincia. Il convoglio di cabrio e spider percorrerà la strada che collega le saline di Trapani a quelle di Marsala proprio nelle ore del tramonto, quando il paesaggio si colora di riflessi rosa e arancioni, regalando uno degli scorci più fotografati della Sicilia occidentale. Negli ultimi anni quest'area è diventata uno dei principali attrattori turistici del territorio grazie al connubio tra natura, archeologia industriale e tradizione della produzione del sale.

La giornata si concluderà all' Agriturismo Sanacore, storico baglio di origine normanna, dove è previsto il momento conviviale dell'evento. Nel cortile della struttura sarà inoltre allestita una mostra statica delle vetture partecipanti, consentendo agli appassionati e ai curiosi di ammirare da vicino cabrio e spider provenienti da diverse regioni d'Italia.

Fondato appena dieci mesi fa su iniziativa del presidente Roberto Cavaliere, il Club Cuore Cabrio si è rapidamente affermato come realtà nazionale dedicata esclusivamente alle vetture scoperte. In meno di un anno ha superato i 5.000 iscritti, ha attraversato sette regioni italiane con il Tour Italia 2026 e ha ottenuto il patrocinio di quindici amministrazioni comunali, tra cui Sorrento, Montepulciano, Peschici, Chianciano Terme e Gaeta.

Il motto del club. "Scoperte in scoperte", sintetizza la filosofia del progetto: utilizzare il viaggio a bordo delle auto cabrio come occasione per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico italiano. Più che semplici raduni automobilistici, gli appuntamenti del club vogliono diventare strumenti di promozione dei territori, favorendo la conoscenza di borghi, siti storici e produzioni locali.

Per Trapani e Marsala sarà un'ulteriore occasione di promozione turistica in piena stagione estiva. La Via del Sale continua infatti a confermarsi uno dei luoghi più rappresentativi della Sicilia occidentale, scenario sempre più scelto per manifestazioni che uniscono paesaggio, cultura e turismo esperienziale.



