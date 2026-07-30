Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
30/07/2026 14:35:00

Mazara, gli MDE aprono il Mezzo Festival con il loro “Tour Non Tour”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/mazara-gli-mde-aprono-il-mezzo-festival-con-il-loro-tour-non-tour-450.jpg

Parte da Mazara del Vallo il “TOUR NON TOUR” degli MDE. Venerdì 31 luglio, il duo catanese salirà sul palco del Mezzo Festival per la prima tappa del nuovo progetto dal vivo.

Gianmarco Licciardello e Francesco Scarcipino apriranno la giornata inaugurale al Giardino dell’Emiro, all’interno del Parco urbano di Miragliano. Un debutto arrivato dopo la vittoria del Mezzo Contest 2026, che ha portato gli MDE nel cartellone della manifestazione mazarese.

Al centro del live ci sarà “Mare Non Mare”, il nuovo singolo realizzato insieme alla label milanese Rokovoko Records.

Un duo nato tra scuola e garage

La storia degli MDE comincia a Catania, tra i banchi di scuola. Le prime canzoni prendono forma in un vecchio garage di quartiere, diventato il laboratorio nel quale il duo ha costruito il proprio linguaggio musicale.

Il loro pop alterna una scrittura intima a sonorità più immediate ed energiche. Un equilibrio che ritorna anche in “Mare Non Mare”, pubblicato il 10 luglio a due anni di distanza dall’EP d’esordio “1’EP”.

Nel frattempo Gianmarco e Francesco hanno partecipato a diversi concorsi dedicati alla musica emergente, tra i quali il Rexer House of Music, cominciando a portare i propri brani sui primi palchi.

https://www.youtube.com/watch?v=D5fm9jilRKU&list=RDD5fm9jilRKU&start_radio=1

Il nuovo singolo “Mare Non Mare”

“Mare Non Mare” ruota attorno alla ricerca della propria identità e al bisogno di riconoscersi nell’altro. Il brano parte da una dimensione personale, ma cambia passo nel ritornello, sostenuto da un coro che ne accentua il carattere collettivo.

La produzione è affidata a Mattia Panzarini, con Matteo Buzzanca alla supervisione della composizione e Marcello Balestra alla supervisione artistica.

Al singolo è accompagnato anche un videoclip ufficiale, diretto da Andrea Antoci con la direzione creativa di Vincenzo Costa.

La prima tappa a Mazara

La data del 31 luglio inaugura il “TOUR NON TOUR”, il percorso scelto dagli MDE per portare dal vivo il nuovo progetto musicale.

Il duo sarà lo special showcase d’apertura del Mezzo Festival, che proseguirà fino a domenica 2 agosto. La prima serata vedrà sul palco anche Nico Arezzo, Davide Shorty, Mascarimirì, Joana Carvalhas, Chiara Caruso, Mabel e Leiluna.

La manifestazione comincerà alle 19.30 negli spazi del Giardino dell’Emiro. Per gli MDE sarà l’occasione per presentare al pubblico della Sicilia occidentale “Mare Non Mare” e dare il via a un tour che, almeno nel nome, preferisce non prendersi troppo sul serio.









Native | 30/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785417930-0-canottieri-marsala-il-trofeo-attina-arriva-alla-50-edizione.jpg

Canottieri Marsala, il Trofeo Attinà arriva alla 50ª edizione

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...