Incendio in un ristorante sushi di Marsala: intervengono i vigili del fuoco
Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, in via Crispi, a Marsala, dove si è sviluppato un principio d'incendio all'interno di un ristorante di sushi.
Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state provocate probabilmente da una fuga di gas, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con esattezza le cause dell'episodio.
Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il principio d'incendio e provveduto a mettere in sicurezza i locali e l'area circostante, evitando conseguenze più gravi.
Non si segnalano, al momento, feriti. Restano in corso le verifiche per accertare l'origine dell'incendio.
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