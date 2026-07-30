Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
30/07/2026 20:31:00

Incendio in un ristorante sushi di Marsala: intervengono i vigili del fuoco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/incendio-in-un-ristorante-sushi-di-marsala-intervengono-i-vigili-del-fuoco-450.jpg

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, in via Crispi, a Marsala, dove si è sviluppato un principio d'incendio all'interno di un ristorante di sushi.

 

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state provocate probabilmente da una fuga di gas, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con esattezza le cause dell'episodio.

 

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il principio d'incendio e provveduto a mettere in sicurezza i locali e l'area circostante, evitando conseguenze più gravi.

Non si segnalano, al momento, feriti. Restano in corso le verifiche per accertare l'origine dell'incendio.









Native | 30/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785417930-0-canottieri-marsala-il-trofeo-attina-arriva-alla-50-edizione.jpg

Canottieri Marsala, il Trofeo Attinà arriva alla 50ª edizione

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...