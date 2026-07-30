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Cronaca
30/07/2026 09:15:00

Migliaia di false bici elettriche sequestrate dalla Finanza. Blitz anche in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/migliaia-di-false-bici-elettriche-sequestrate-dalla-finanza-blitz-anche-in-sicilia-450.jpg

Li vendevano come semplici biciclette elettriche a pedalata assistita, ma secondo gli investigatori erano in realtà scooter elettrici privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, capaci di circolare senza targa, assicurazione e omologazione. Un fenomeno che negli ultimi anni ha invaso anche le strade siciliane e che ora è al centro di una vasta operazione della Guardia di Finanza.

 

Su delega della Procura della Repubblica di Palmi, i finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un sequestro su scala nazionale che ha portato al blocco di migliaia di veicoli, mentre un imprenditore palermitano è indagato, insieme a una società, per frode in commercio e falso in atto pubblico.

 

Sequestri in tutta Italia

L'operazione ha coinvolto anche le Fiamme Gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana.

Nei magazzini di grossisti e rivenditori sono stati sequestrati migliaia di mezzi importati dall'estero e commercializzati come e-bike, ma ritenuti non conformi alle norme europee sulla sicurezza e alla marcatura CE.

Secondo l'accusa, dal 2023 sarebbero stati importati dalla Cina 6.885 veicoli, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

 

Come funzionava il sistema

Le indagini del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo avrebbero fatto emergere un sistema basato su documentazione ritenuta non conforme, utilizzata per ottenere lo sdoganamento dei mezzi.

Secondo gli investigatori, i fascicoli tecnici presentati alle autorità doganali erano privi di elementi essenziali, tra cui la documentazione sulla valutazione dei rischi, le prove di sicurezza e le specifiche tecniche previste dalla normativa europea.

In questo modo i veicoli sarebbero stati immessi sul mercato come biciclette a pedalata assistita, pur non rispettando i requisiti richiesti.

 

Perché sono considerati pericolosi

Le vere biciclette elettriche a pedalata assistita hanno caratteristiche ben precise: il motore non può superare i 250 watt e l'assistenza elettrica deve interrompersi quando il ciclista smette di pedalare o raggiunge i 25 chilometri orari.

I mezzi sequestrati, invece, secondo la Guardia di Finanza, erano facilmente modificabili e potevano circolare come veri scooter senza essere sottoposti alle regole previste per i ciclomotori.

Questo consentiva di utilizzarli senza targa, assicurazione e immatricolazione, con evidenti rischi per la sicurezza stradale.

 

Un fenomeno esploso anche a Palermo

Gli investigatori parlano di un fenomeno ormai molto diffuso, segnalato negli ultimi mesi da cittadini, associazioni di categoria e organi di informazione.

Questi mezzi vengono spesso utilizzati da giovanissimi, da persone prive della patente o, in alcuni casi, anche per commettere reati, sfruttando l'assenza di una targa che ne renda possibile l'identificazione.

Inoltre, in caso di incidente, i danni provocati da questi veicoli potrebbero non essere coperti neppure dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

 

Proseguono gli accertamenti

Oltre all'inchiesta penale, sono in corso ulteriori verifiche su possibili violazioni del Codice del consumo, legate a presunte pratiche commerciali scorrette o ingannevoli nella promozione dei mezzi attraverso siti internet e social network.

L'indagine si trova nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, l'imprenditore e la società coinvolti devono considerarsi presunti innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.









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