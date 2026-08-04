Favignana, Stefania Auci racconta i Florio nella rassegna "Odissee di ieri e di oggi"

04/08/2026 12:13:00

C'è un luogo più adatto dell'ex Stabilimento Florio per raccontare la storia della famiglia che ha cambiato il destino delle Egadi? Mercoledì 5 agosto, alle 21.45, la scrittrice Stefania Auci sarà protagonista del terzo appuntamento di "Odissee di ieri e di oggi", la rassegna letteraria ideata e curata da Giacomo Pilati e promossa dal Comune di Favignana. Un incontro in cui la saga dei Florio entrerà in dialogo con il poema di Omero, seguendo il filo narrativo della "Partenza".(Qui la presentazione della rassegna)

La partenza come destino

Ogni appuntamento della rassegna prende spunto da una tappa dell'Odissea per leggere il presente attraverso la letteratura. Dopo le "Origini" e "L'Assedio", questa volta il tema è la Partenza, uno dei momenti fondativi del poema omerico.

È il tempo del distacco, della scelta e dell'incertezza. Un passaggio che nel viaggio di Ulisse segna l'inizio dell'avventura ma contiene già, in controluce, il desiderio del ritorno. Lo stesso movimento attraversa "L'alba dei leoni", il nuovo romanzo di Stefania Auci, dove il coraggio di lasciare la propria terra diventa l'inizio di una straordinaria storia familiare, imprenditoriale e umana.

Il ritorno dei Florio nei luoghi dei Florio

Presentare "L'alba dei leoni" a Favignana significa riportare la vicenda dei Florio nei luoghi che più di ogni altro ne custodiscono la memoria.

L'ex Stabilimento Florio non è soltanto la sede della rassegna: è uno spazio che racconta ancora oggi l'avventura industriale della famiglia, il legame con la tonnara e il mare, la visione imprenditoriale che contribuì a trasformare l'economia della Sicilia tra Ottocento e Novecento.

La presenza di Stefania Auci assume così un valore che va oltre la semplice presentazione di un libro: il romanzo torna nei luoghi dove quella storia ha lasciato tracce concrete, trasformando il dialogo tra autrice e pubblico in un incontro tra letteratura e memoria.

Un fenomeno editoriale internazionale

Con la saga dedicata ai Florio, Stefania Auci è diventata una delle autrici italiane più lette degli ultimi anni. I suoi romanzi hanno superato il milione e mezzo di copie vendute, sono stati tradotti in 42 Paesi e hanno ispirato la serie televisiva diretta da Paolo Genovese, contribuendo a riportare al centro dell'immaginario collettivo una delle famiglie più influenti della storia siciliana.

A dialogare con l'autrice sarà Giacomo Pilati, mentre le letture dei brani saranno affidate all'attrice Stefania Orsola Garello, presenza costante della rassegna e voce che accompagna il pubblico lungo il percorso narrativo costruito attorno ai grandi temi dell'Odissea.

Un viaggio tra mito e contemporaneità

"Odissee di ieri e di oggi" proseguirà fino al 6 settembre con un percorso che utilizza le tappe del viaggio di Ulisse per affrontare temi contemporanei come guerra, mafia, libertà, memoria e identità mediterranea. Otto incontri, otto parole chiave e un'unica idea: dimostrare che i classici continuano a parlare al presente, se letti con gli occhi dell'attualità. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.



