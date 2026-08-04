Fulgatore riaccende l'Arena: sei serate di musica, teatro e comicità per la festa del paese

04/08/2026 12:01:00

Per sei sere l'Arena San Giuseppe diventerà il punto di ritrovo di Fulgatore. Da martedì 4 agosto, fino a domenica 9 agosto torna "Luci all'Arena", la manifestazione organizzata dall'associazione Estate Insieme a Fulgatore con il patrocinio del Comune di Trapani. Un cartellone che alterna concerti, teatro dialettale, comicità e spettacoli popolari.

Sei serate, sei spettacoli

La rassegna prende il via questa sera con il concerto de I Due Mondi, mentre domani, mercoledì 5 agosto, spazio alla commedia dialettale "Socch'è l'amuri?", proposta dall'Associazione Teatro e Tradizioni Popolari di Paceco.

Giovedì 6 agosto saliranno sul palco I 4 Gusti, tra i gruppi comici più apprezzati della Sicilia occidentale. Venerdì 7 agosto toccherà invece a "La Corrida a Fulgatore", una serata dedicata ai talenti amatoriali presentata da Gianfranco Manuguerra e Frankie B.

Il programma proseguirà sabato 8 agosto con il concerto della Ignazio Sugameli Band e si concluderà domenica 9 agosto con la commedia "Bedda di fora e barrica di intra", portata in scena dalla Filodrammatica Fulgatore.

Un appuntamento nato per il territorio

Più che una semplice rassegna estiva, "Luci all'Arena" è un progetto costruito intorno alla comunità. L'iniziativa è nata lo scorso anno per creare occasioni di socialità e valorizzare la frazione attraverso spettacoli accessibili a tutte le età, coinvolgendo associazioni, artisti e volontari.

«Con "Luci all'Arena" vogliamo offrire a Fulgatore un momento di festa e di incontro, valorizzando la partecipazione dei cittadini e la collaborazione tra realtà locali. La seconda edizione vuole confermare lo spirito di condivisione che ha caratterizzato questa iniziativa», spiegano gli organizzatori dell'associazione Estate Insieme a Fulgatore.

Non solo spettacoli

Ogni serata sarà accompagnata da degustazioni gastronomiche, trasformando l'area dell'Arena San Giuseppe in un luogo dove trascorrere l'intera serata tra spettacoli, convivialità e sapori del territorio.



