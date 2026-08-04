Prelievo multiorgano all'ospedale di Trapani: un gesto d'amore dona una nuova speranza di vita

04/08/2026 16:58:00

C'è una storia di dolore che si trasforma in speranza. All'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani è stato effettuato un prelievo multiorgano che consentirà a più pazienti in attesa di trapianto di ricevere una nuova possibilità di vita.

L'intervento si è svolto nell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio trapanese, dove un'équipe multidisciplinare di medici e tecnici ha lavorato senza sosta per oltre 24 ore. Un'operazione complessa che ha richiesto il coordinamento delle procedure di accertamento della morte, il prelievo degli organi, la loro conservazione e il successivo trasferimento verso i centri trapianti.

Il cuore è stato prelevato da un'équipe di cardiochirurghi proveniente dalla Puglia ed è stato trasferito a Bari. Fegato e reni sono invece stati destinati all'ISMETT di Palermo, mentre le cornee sono state inviate alla Banca delle Cornee per consentire futuri interventi di trapianto.

Alla base di tutto c'è la scelta della famiglia del donatore, che nel momento più difficile ha deciso di autorizzare la donazione degli organi, trasformando una perdita in una concreta speranza per altre persone.

Il commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, ha espresso profonda gratitudine ai familiari del donatore, sottolineando come «in un momento così doloroso abbiano trovato la forza di compiere un gesto di amore immenso». Un ringraziamento è stato rivolto anche a tutto il personale sanitario coinvolto, che ha operato con tempestività, professionalità ed efficienza durante tutte le fasi della delicata procedura.

Ancora una volta, la donazione degli organi dimostra come un gesto di straordinaria generosità possa trasformarsi in vita per chi attende un trapianto, grazie al lavoro silenzioso e altamente specializzato degli operatori sanitari.



