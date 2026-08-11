Polisportiva Marsala Doc dal Piemonte alla Sicilia: azzurri protagonisti sulle lunghe distanze

11/08/2026 21:30:00

Dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Calabria. Le maglie azzurre della Polisportiva Marsala Doc sono state ancora una volta protagoniste in diverse competizioni podistiche, con gli atleti marsalesi impegnati su distanze e terreni differenti.

Nel Ragusano, cinque portacolori della società presieduta da Filippo Struppa hanno preso parte alla Maratona alla Filippide, ormai diventata una classica dell’atletica siciliana e caratterizzata da regole decisamente singolari: niente cronometri al polso e nessun riferimento o segnalazione lungo i 42 chilometri e 195 metri del percorso.

La gara, con partenza alle 4 del mattino dall’antica stazione ferroviaria di Chiaramonte Gulfi, si conclude sulla spiaggia di Punta Secca, proprio davanti alla celebre casa del commissario Montalbano.

Il migliore dei cinque atleti della Marsala Doc è stato Michele D’Errico, vicepresidente della società, che ha completato la maratona in 3 ore, 33 minuti e 29 secondi, piazzandosi al 35° posto assoluto e conquistando il primo posto nella categoria SM70. Alle sue spalle hanno portato a termine la prova anche Gianpaolo Graffeo, Nino Cusumano, Vito D’Errico e Lara Saladino.

E Michele D’Errico ha poi concesso il bis sulle lunghe distanze. Alla “6 Ore” di Curinga, in provincia di Catanzaro, l’atleta marsalese ha conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio, confermando il suo ottimo momento di forma.

Buona prova anche per Matilde Rallo alla “50 km del Lago d’Orta”. L’atleta della Marsala Doc ha chiuso la gara in 5 ore e 35 minuti, ottenendo l’ottavo posto assoluto e la seconda posizione nella categoria SF55.

Tornando in Sicilia, nelle ultime due domeniche gli atleti della Polisportiva Marsala Doc sono stati impegnati nelle ultime due tappe del Circuito Biorace, disputate a Partinico e Balestrate. In entrambi i casi si è trattato di gare sulla distanza di 7,5 chilometri, sviluppate lungo le strade dei centri cittadini.

Anche in questo caso non è mancato un piazzamento sul podio. A conquistarlo è stato Antonio Pizzo, terzo nella categoria SM65, dando così continuità alla serie di risultati positivi ottenuti nelle precedenti gare di Salemi e Gibellina.

A Partinico, tra i portacolori della Marsala Doc, nell’ordine hanno tagliato il traguardo Thierry Maximilien Morgana, Francesco Croce, Antonio Pizzo, Mimmo Ottoveggio, Rosario Amato e “Totorello” Salvatore Bevilacqua.

Gli stessi atleti sono stati protagonisti anche a Balestrate, sette giorni più tardi, dove alla spedizione marsalese si è aggiunta anche Claudia Tumbarello.

Un altro fine settimana, dunque, ricco di impegni e soddisfazioni per la Polisportiva Marsala Doc, capace di portare i propri colori su diversi percorsi e distanze, dalle gare su strada alle prove di endurance, con risultati che confermano la continuità dell’attività agonistica della società marsalese.



