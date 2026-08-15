Marsala, dopo trent’anni si ritrovano i compagni della scuola di Digerbato

15/08/2026 09:35:00

Per una sera sono tornati bambini. Stessi nomi, stessi ricordi, qualche volto inevitabilmente cambiato e, all'inizio, perfino qualche secondo necessario per riconoscersi. A quasi trent'anni dal loro primo giorno di scuola, i compagni della classe elementare di Digerbato, a Marsala, si sono ritrovati per una rimpatriata.

Era il 1996 quando quel gruppo di bambine e bambini cominciava la prima elementare. Arrivavano dalle contrade di Digerbato, Ciavolo, Ciavolotto e Scacciaiazzo, in una Marsala molto diversa da quella di oggi e, soprattutto, in un'infanzia nella quale smartphone, chat e social network semplicemente non esistevano.

La rimpatriata dopo quasi trent'anni

L'appuntamento è stato al Lido Rina Russa, dove quella che doveva essere una cena tra vecchi compagni si è trasformata rapidamente in un lungo viaggio nei ricordi.

All'inizio non sono mancati sorrisi ed esitazioni. Dopo quasi tre decenni qualcuno ha avuto persino qualche difficoltà a riconoscere immediatamente il compagno o la compagna che aveva avuto accanto tra i banchi. Ma è bastato poco: una battuta, un episodio ricordato all'improvviso, le prime risate. E le distanze accumulate negli anni si sono accorciate rapidamente.

Quando si cresceva nelle contrade

A rendere particolare il rapporto tra quei bambini era anche la vita nelle contrade marsalesi. La scuola non era l'unico luogo nel quale incontrarsi.

C'erano le biciclette, le corse, i pomeriggi trascorsi insieme e quella libertà che appartiene ai ricordi di una generazione cresciuta senza notifiche, tablet e gruppi WhatsApp. Per sapere se un amico fosse disponibile a giocare bisognava, banalmente, andare a cercarlo. Una tecnologia piuttosto rudimentale, ma a quanto pare funzionava.

La distanza dal centro di Marsala contribuiva inoltre a creare piccole comunità nelle quali scuola, amicizie e vita quotidiana finivano spesso per intrecciarsi.

Tredici compagni di nuovo insieme

Alla rimpatriata hanno partecipato Giada Amato, Andrea Bertolino, Michele Chirco, Isabella Di Girolamo, Silvia Foderà, Simone Genna, Lorena Giappone, Ignazio Mannone, Lidia Mezzapelle, Antonio Parrinello, Francesco Pizzo, Francesca Rizzo e Rosaria Sciacca.

Altri ex alunni non sono riusciti a esserci per motivi di lavoro o perché oggi vivono lontano dalla Sicilia. Assenze che si sono fatte sentire, ma che non hanno cancellato la sensazione di appartenere ancora alla stessa storia.

Fotografie, aneddoti e ricordi hanno accompagnato la serata. E così, quasi trent'anni dopo quel primo giorno del 1996, tredici adulti si sono ritrovati attorno a un tavolo scoprendo che certi legami possono rimanere silenziosi per anni senza scomparire davvero.

Perché si cambia città, lavoro, abitudini e vita. Cambiano perfino i volti, tanto che qualche volta bisogna guardarli due volte. Ma basta pronunciare il nome di una maestra, ricordare una marachella o un pomeriggio in bicicletta e, improvvisamente, il tempo trascorso sembra molto meno di trent'anni.

La storia e la testimonianza della rimpatriata sono state inviate a Tp24 da Giada Desi Maria Amato.



