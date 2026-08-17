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Cultura
17/08/2026 11:05:00

Domani Pif si racconta a Favignana all'Egadi Podcast Festival 2026

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Favignana si prepara ad accogliere Pif per una serata che promette di essere molto più di una semplice intervista. Martedì 18 agosto, alle 21.30 in Piazza Europa, Pierfrancesco Diliberto sarà protagonista dell’Egadi Podcast Festival 2026, con un podcast live tra cinema, musica e racconto.

Sarà una serata particolare anche per il legame ormai consolidato tra Pif e l’isola. Da circa quattro anni, infatti, ha scelto Favignana come una sorta di seconda casa. Per la prima volta si racconterà pubblicamente davanti alla comunità che lo ha accolto e al pubblico di turisti che in questi giorni affolla l’isola.

 

Dalle Iene al cinema, la storia di Pif

 

Non sarà la classica intervista sul palco. Il giornalista e autore televisivo Diego Gandolfo accompagnerà Pif in un viaggio attraverso la sua vita e la sua carriera: dall’infanzia e dall’adolescenza alle prime esperienze professionali, fino all'esplosione televisiva con Le Iene.

Poi il cinema, i libri, la televisione e i progetti che hanno costruito negli anni il percorso artistico di uno dei volti più riconoscibili del panorama italiano.

Grande spazio sarà dedicato anche al cinema e, in particolare, all’ultimo film scritto, diretto e interpretato da Pif, ...che Dio perdona a tutti, arrivato nelle sale lo scorso aprile.

La pellicola racconta la storia di Arturo, un agente immobiliare siciliano che, per amore, decide di provare per tre settimane a seguire alla lettera la parola di Dio. Una scelta che finirà per mettere in discussione non soltanto la sua vita, ma anche quella delle persone che gli stanno intorno.

 

Musica e parole nel cuore di Favignana

 

A rendere particolare l’appuntamento sarà anche la presenza dal vivo di Angelo Sicurella, musicista, compositore e producer palermitano, che costruirà in tempo reale la colonna sonora della conversazione.

La musica non sarà dunque un semplice accompagnamento, ma parte integrante del racconto. È proprio questa contaminazione tra voce, musica e narrazione a caratterizzare l’Egadi Podcast Festival, giunto alla sua seconda edizione.

La rassegna è nata nel 2025 con l’obiettivo di esplorare il linguaggio del podcast e le nuove forme del racconto, con una particolare attenzione al mare, al Mediterraneo e alle comunità insulari.

 

L'edizione speciale del 2026, realizzata con il supporto del Comune di Favignana – Isole Egadi e inserita nel programma dell’estate dell’arcipelago, porta così sul palco una storia personale e professionale, ma anche il rapporto ormai stretto tra Pif e Favignana.

Appuntamento martedì 18 agosto alle 21.30 in Piazza Europa. Sul palco, Pif, Diego Gandolfo e Angelo Sicurella per una serata in cui cinema, musica e parole proveranno a raccontare, ancora una volta, una Sicilia capace di diventare luogo di vita, ispirazione e storie.



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