La Russa stuzzica Forza Italia su Schifani: "Aspetto di capire cosa dicono"

17/08/2026 20:00:00

Il presidente del Senato Ignazio La Russa mette pressione a Forza Italia sulla ricandidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana. Lo fa da Catania, durante una tappa di “Bar Italia”, l’iniziativa estiva di Fratelli d’Italia, con una frase che lascia aperto più di uno scenario in vista delle Regionali del 2027.

«Aspetto di capire cosa dicono, se fanno il nome di Schifani o di un altro», ha detto La Russa rispondendo alle domande sulle candidature del centrodestra.

«SE FI DICE SCHIFANI, SI RAGIONA SU SCHIFANI»

Il punto, per il presidente del Senato, è capire quale sarà la posizione ufficiale di Forza Italia. «Se FI dice Schifani si ragiona su Schifani. Se dice un altro nome può essere, ma ce ne possono essere anche altri», ha aggiunto.

La Russa ha ricordato che Forza Italia ha già espresso Schifani per una prima tornata alla guida della Regione e ha sottolineato che, se il partito vuole puntare sulla seconda candidatura, «bisogna dargli attenzione».

FDI GUARDA ANCHE AD ALTRI NOMI

La Russa non ha escluso scenari diversi. In caso di incertezza da parte di Forza Italia, Fratelli d’Italia potrebbe guardare anche ad altri nomi, compresi quelli provenienti dalla propria area.

La partita per Palazzo d’Orleans, dunque, è già iniziata, anche se manca ancora molto alle Regionali del 2027. E la posizione di Forza Italia sarà decisiva per capire se il centrodestra si presenterà compatto attorno al governatore uscente.

TAJANI POTREBBE RILANCIARE SCHIFANI

Dai forzisti, però, difficilmente arriveranno indicazioni diverse dall’attuale numero uno di Palazzo d’Orleans. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, potrebbe infatti rilanciare ufficialmente Schifani nelle prossime settimane.

La candidatura potrebbe essere confermata anche alla luce del ruolo dello stesso Schifani all’interno del partito, dove ricopre l’incarico di presidente del Consiglio nazionale.

INTRAVAIA: «LA CONTINUITÀ È UN VALORE»

A Palermo, intanto, la linea di Forza Italia appare più chiara. Dopo le ripetute difese della candidatura del governatore da parte dell’assessore forzista Edy Tamajo, anche il collega di partito Marco Intravaia, deputato all’Ars, si schiera per la continuità.

«Non si deve mettere in discussione la candidatura del presidente uscente, soprattutto quando ha lavorato bene», ha detto Intravaia. «La continuità è un valore importante».

«NON HO CAMBIATO IDEA SU SCHIFANI»

Intravaia ha ricordato di non aver condiviso, a suo tempo, la scelta di interrompere l’esperienza di governo di Musumeci e ha aggiunto: «Non ho cambiato idea ora riguardo alla continuità del governo Schifani».

Per il deputato regionale, quindi, cambiare candidato sarebbe un errore. «Non vedrei con favore scelte diverse», ha concluso.

La sfida nel centrodestra siciliano è appena cominciata. E la prima domanda è già sul tavolo: Forza Italia confermerà Schifani o aprirà la partita a un nuovo nome?



