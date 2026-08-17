Ultraleggero partito dalla Sicilia scompare in Calabria: due avvocati dispersi

17/08/2026 20:20:00

È decollato dalla Sicilia da Capo d’Orlando, nel Messinese. Doveva raggiungere Sibari poco più di un’ora dopo. Ma a destinazione non è mai arrivato. Da oltre un giorno non si hanno notizie di un ultraleggero Tecnam P2008 con due persone a bordo, e le ricerche si stanno concentrando nell’Alto Tirreno cosentino.

Sul velivolo viaggiavano Carlo Arnulfo, avvocato romano, e Angela Buccico, avvocata originaria della Basilicata e residente a Roma. Le operazioni proseguono senza sosta tra Fuscaldo, Fiumefreddo Bruzio e Falconara Albanese.

Partiti da Capo d’Orlando dopo Ferragosto

I due professionisti avevano trascorso Ferragosto in Sicilia. Domenica 16 agosto, intorno alle 9.30, sono decollati dal campo di volo di Capo d’Orlando, in contrada Tavola Grande, con destinazione l’aviosuperficie di Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio.

L’arrivo era previsto tra le 10.30 e le 11. Del Tecnam P2008, però, si sono perse le tracce durante il volo lungo la Calabria tirrenica. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, dopo il mancato arrivo.

Secondo una delle ricostruzioni emerse nelle ultime ore, alle 10.30 dall’aereo sarebbe stata inviata a un familiare una fotografia di Stromboli. Poi più nulla.

Le celle telefoniche e la zona delle ricerche

Un elemento importante per restringere il raggio delle operazioni è arrivato dai telefoni dei due occupanti. Le ultime celle agganciate avrebbero indirizzato i soccorritori verso l’area dell’Alto Tirreno cosentino, tra Fuscaldo e Falconara Albanese, un territorio che dalla costa sale rapidamente verso zone collinari e montuose.

I Vigili del fuoco stanno utilizzando anche la tecnologia IMSI Catcher, che consente di contribuire alla localizzazione di telefoni cellulari anche in aree dove la normale copertura di rete è assente o molto debole.

Droni, elicotteri e squadre a terra

Il dispositivo di ricerca è imponente. Sono impegnate squadre a terra, droni e l’elicottero Drago 165 dei Vigili del fuoco. Alle operazioni partecipano inoltre personale specializzato e altre componenti del sistema di soccorso, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza.

Le ricerche interessano un’area particolarmente complessa, con zone impervie e vegetazione, e al momento non risultano essere stati individuati né il velivolo né eventuali rottami. Le verifiche continuano dunque in tutte le direzioni considerate compatibili con l’ultima posizione ricostruita.

Chi sono i due dispersi

Carlo Arnulfo, 64 anni, è un avvocato romano con una lunga esperienza professionale ed era ai comandi del velivolo.

Con lui viaggiava Angela Buccico, avvocata iscritta all’Ordine di Roma e originaria di una nota famiglia di professionisti materani. È figlia di Nicola Buccico, già sindaco di Matera ed ex componente del Consiglio superiore della magistratura, e sorella di Rocco Buccico, attuale vicesindaco della città.

Dalla Basilicata sono arrivati messaggi di vicinanza alle famiglie, mentre in Calabria le operazioni proseguono anche con l’avvicinarsi della notte.

L’ultraleggero, partito dalla Sicilia domenica mattina, resta al momento disperso.



