Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/08/2026 00:00:00

Al via la 275^ Festa della Madonna di Custonaci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/al-via-la-275-festa-della-madonna-di-custonaci-450.jpg

Prende il via a Custonaci la 275ª edizione della Festa della Madonna di Custonaci, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti della Sicilia occidentale. Migliaia di fedeli, pellegrini e visitatori sono attesi per rendere omaggio alla Madonna di Custonaci, Patrona della città e dell’Agro-Ericino.

Una festa che da quasi tre secoli intreccia fede, storia e identità e che continua a rappresentare un momento centrale per la comunità.

 

La leggenda dell’arrivo dal mare

Al centro della devozione c’è la sacra Icona custodita nel Santuario dedicato alla Madonna. Secondo la tradizione, l’immagine della Vergine arrivò dal mare e approdò a Cala Bukuto, dando origine a una venerazione destinata a diventare parte integrante della storia del territorio.

Da allora, anno dopo anno, la comunità rinnova il proprio omaggio alla Patrona attraverso un programma che unisce momenti religiosi e tradizioni popolari.

Dalla processione agli spettacoli

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le celebrazioni liturgiche, la rievocazione dello storico e leggendario sbarco della Madonna e la processione del simulacro per le vie di Custonaci.

Il paese si prepara così ad accogliere fedeli e visitatori tra bande musicali, luminarie e spettacoli pirotecnici, in un’atmosfera che unisce la partecipazione religiosa alla festa popolare.

 

Il messaggio del sindaco Fonte

«La Festa della Madonna di Custonaci rappresenta uno tra gli appuntamenti più significativi e sentiti della vita religiosa, culturale e sociale della nostra comunità», afferma il sindaco Fabrizio Fonte.

Il primo cittadino sottolinea come l’edizione 2026 rinnovi una tradizione secolare capace di richiamare ogni anno migliaia di persone e di valorizzare il patrimonio culturale e religioso del territorio.

«Le celebrazioni dedicate alla nostra Patrona costituiscono un momento di intensa spiritualità, ma anche un’importante occasione di promozione del territorio, delle sue tradizioni e del suo patrimonio artistico e culturale», aggiunge Fonte.

 

Una festa che coinvolge tutta la comunità

Il sindaco ha quindi ringraziato il sacerdote Don Antonio Peraino, l’associazione «Maria SS.ma di Custonaci - Civitas Mariae», i volontari, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che stanno lavorando all’organizzazione dei festeggiamenti.

La 275ª Festa della Madonna di Custonaci si conferma così non soltanto una ricorrenza religiosa, ma un appuntamento che racconta la storia di una comunità e il legame con la propria Patrona, tramandato di generazione in generazione.



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...

Dai Comuni | 2026-08-18 00:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/al-via-la-275-festa-della-madonna-di-custonaci-250.jpg

Al via la 275^ Festa della Madonna di Custonaci

Prende il via a Custonaci la 275ª edizione della Festa della Madonna di Custonaci, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti della Sicilia occidentale. Migliaia di fedeli, pellegrini e visitatori sono attesi per rendere omaggio alla...







Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...