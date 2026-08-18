Meteo Sicilia oggi, 18 agosto: allerta gialla per temporali. A Trapani 33 gradi, vento in rinforzo

18/08/2026 07:20:00

Oggi l’estate siciliana cambia leggermente registro. Martedì 18 agosto tutta la Sicilia è in allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, provincia di Trapani compresa. Non significa una giornata di maltempo continuo: sulla costa trapanese continueranno ad alternarsi sole e nuvole, con temperature ancora elevate. Ma l’atmosfera è più instabile e nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi rovesci e temporali.

A Trapani il termometro arriverà attorno ai 33 gradi, mentre il vento da nord-ovest tenderà a rinforzare. Insomma, agosto resta agosto, ma oggi porta con sé anche qualche nuvola meno decorativa del solito.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

È la notizia meteorologica principale della giornata.

L’avviso della Protezione Civile per martedì 18 agosto colloca in allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali tutte le nove zone di allertamento della Sicilia, dalla A alla I. Sono comprese quindi sia la zona C, nord-occidentale con le Egadi, sia la zona D, sud-occidentale con Pantelleria.

Nessuna zona dell’Isola è invece in allerta arancione o rossa.

L’allerta riguarda la possibilità di fenomeni temporaleschi localmente intensi: come sempre in questi casi, non pioverà necessariamente dappertutto e per tutto il giorno. I temporali estivi hanno il brutto vizio di scegliere da soli dove presentarsi.

Trapani, temperature fino a 33 gradi

A Trapani il quadro termico rimane pienamente estivo.

Il modello WS-LAM di Weather Sicily prevede 26 gradi di minima e 33 di massima. Messina arriverà a 32 gradi, così come Palermo e Siracusa; Agrigento si fermerà attorno ai 31, Caltanissetta e Catania sui 30.

Le temperature risultano dunque meno esasperate rispetto alle fasi più calde delle ultime settimane.

La Protezione Civile regionale segnala infatti massime in diminuzione, anche se con valori ancora localmente elevati nelle zone interne.

Vento in rinforzo da nord-ovest

Oggi bisognerà prestare attenzione anche alla ventilazione.

L’avviso ufficiale prevede sulla Sicilia venti da moderati a tesi nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali, con correnti mediamente settentrionali sul resto dell’Isola.

La tendenza è quindi a un rinforzo del Maestrale proprio sulla Sicilia occidentale.

Le elaborazioni di Weather Sicily segnalano raffiche più intense soprattutto sul Messinese, dove potranno superare i 60 chilometri orari. Anche sulle isole minori la ventilazione sarà più sostenuta rispetto ai giorni scorsi.

Mare più mosso, attenzione a Egadi e Pantelleria

Il rinforzo del vento avrà naturalmente conseguenze anche sul mare.

Nel Trapanese le condizioni saranno meno tranquille rispetto al weekend, soprattutto sui tratti esposti al Maestrale e nel Canale di Sicilia.

Per Egadi e Pantelleria è quindi opportuno controllare gli aggiornamenti delle compagnie di navigazione e i bollettini marini prima di partire. Weather Sicily segnala una giornata più ventilata sulle isole minori, pur precisando che vento e onde in mare aperto possono evolvere rapidamente.

Incendi, Trapani resta in preallerta

Nonostante l’instabilità, non sparisce il rischio incendi.

L’avviso n. 176 della Protezione Civile regionale, valido per oggi, assegna alla provincia di Trapani pericolosità MEDIA e fase di PREALLERTA per gli incendi.

Situazione più delicata nelle province di Palermo e Messina, dove la pericolosità è ALTA e la fase operativa sale ad ATTENZIONE. Agrigento ed Enna sono, come Trapani, a pericolosità media; Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa risultano a pericolosità bassa.

Il vento più sostenuto rende comunque necessario non abbassare la guardia: in presenza di vegetazione secca può favorire una propagazione molto rapida delle fiamme.

Ondate di calore: niente livelli di rischio elevati

Sul fronte del caldo sanitario la situazione è decisamente meno critica.

Il bollettino del Ministero della Salute riportato nell’avviso regionale assegna livello 0 a Catania e Messina per oggi. Le temperature percepite previste sono rispettivamente di 34 e 33 gradi.

Il caldo, quindi, resta presente, ma non siamo in una nuova ondata estrema.

Mercoledì torna più sole

La fase instabile sarà piuttosto rapida.

Mercoledì 19 agosto a Trapani è previsto un ritorno a condizioni prevalentemente soleggiate, con massime ancora attorno ai 33 gradi.

Giovedì 20 ancora sole e circa 33 gradi, mentre venerdì e sabato il termometro potrebbe salire a 34 gradi.

La vera sorpresa, però, potrebbe arrivare nel weekend.

Da domenica nuova fiammata di caldo

Le proiezioni disponibili indicano infatti un nuovo deciso aumento delle temperature tra domenica 23 e lunedì 24 agosto.

A Trapani le massime potrebbero raggiungere 36 gradi domenica e addirittura 37 lunedì.

È una tendenza a diversi giorni di distanza e dovrà quindi essere confermata. Ma il segnale, al momento, è abbastanza chiaro: l’instabilità di oggi non rappresenta la fine del caldo.

Il cambiamento significativo sarà dunque doppio: temporali e Maestrale oggi, ritorno del sole già da mercoledì e possibile nuova fiammata africana nel prossimo fine settimana.



