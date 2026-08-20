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Economia

» Agroalimentare
20/08/2026 00:15:00

A Buseto Palizzolo torna la Festa della Busiata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/a-buseto-palizzolo-torna-la-festa-della-busiata-450.jpg

Una pasta arrotolata a mano attorno a un sottile stelo di disa, un gesto antico della tradizione contadina siciliana, è diventata una parola entrata nel lessico nazionale. È la busiata, protagonista di Busiate Buseto 2026, la manifestazione in programma al Villaggio Badia di Buseto Palizzolo da venerdì 28 a domenica 30 agosto.

L'appuntamento unisce la 14ª Sagra della Busiata e la 26ª Mostra Mercato, celebrando un patrimonio gastronomico e culturale che il territorio custodisce da decenni.

 

La busiata entra nello Zingarelli

 

L'edizione 2026 arriva dopo un riconoscimento significativo: la parola busiata è stata inserita nell'edizione 2026 dello Zingarelli, dove viene indicata come una pasta di semola di grano duro dalla caratteristica forma elicoidale, tipica della Sicilia occidentale.

Il nome deriva dalla busa, il bastoncino utilizzato tradizionalmente per modellare la pasta. In passato si ricorreva anche a un rametto di disa, l'Ampelodesmus mauritanicus, pianta spontanea delle campagne siciliane. Un oggetto semplice e un gesto quotidiano diventati nel tempo simbolo di una cucina e di un territorio.

La busiata fa inoltre parte dell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Siciliana, a testimonianza della continuità di una lavorazione tramandata attraverso le generazioni.

 

Il gusto della tradizione

 

Al centro della manifestazione ci sarà l'Area Busiata, curata dall'associazione E20, dove sarà possibile degustare la pasta secondo la tradizione locale. A condirla sarà il pesto alla trapanese, preparato con mandorle, pomodoro fresco, aglio e basilico, uno dei condimenti più rappresentativi della cucina del territorio.

Accanto alla gastronomia, l'Area Expo proporrà un percorso dedicato alle produzioni locali, dall'olio ai formaggi, dalla panificazione all'artigianato. Per le famiglie è prevista inoltre un'Area Baby con animazione e giochi.

Le attività prenderanno il via ogni sera alle 19.30 e proseguiranno fino a mezzanotte.

 

Tre serate tra cabaret, danza e musica

 

ùIl programma degli spettacoli accompagnerà le tre giornate della manifestazione.

Venerdì 28 agosto, dopo l'inaugurazione prevista alle 18.30 e l'esibizione della scuola di ballo DragonKing, alle 21 sarà protagonista il cabaret di Giuseppe Castiglia, seguito dal live dei City of Lights.

Sabato 29 agosto sarà la volta dell'International Dance Academy di Francesca Colomba, mentre dalle 21 spazio al dj set e al dance show di The Legend.

Domenica 30 agosto chiuderanno la manifestazione l'esibizione di Passione Danza, il cabaret di Gianfranco Manuguerra e il concerto dei Foreway.

 

Una festa per il territorio

 

Busiate Buseto si inserisce nel percorso di valorizzazione dell'entroterra trapanese attraverso le produzioni agroalimentari, le tradizioni locali e gli eventi capaci di richiamare visitatori anche al di fuori dei circuiti turistici più conosciuti.

Buseto Palizzolo, ai piedi del monte Sparagio e a breve distanza da destinazioni come Erice, Segesta e la Riserva dello Zingaro, punta così su un modello legato alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti.

La manifestazione è promossa dal Comune di Buseto Palizzolo con la Pro Loco cittadina, il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e di AGESP. Media partner è TiltUp Media Production.

 



Agroalimentare | 2026-08-20 00:15:00
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