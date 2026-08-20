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Cronaca
20/08/2026 21:09:00

Erice, ha un malore mentre fa il bagno: turista ucraina muore in spiaggia a San Giuliano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/1787253293-0-erice-ha-un-malore-mentre-fa-il-bagno-turista-ucraina-muore-in-spiaggia-a-san-giuliano.jpg

Tragedia nel pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia di San Giuliano, nel territorio di Erice. Una turista ucraina di 68 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre faceva il bagno.

 

La donna era entrata in acqua per un bagno pomeridiano quando, improvvisamente, si è sentita male. La spiaggia, racconta TrapaniOggi, era affollata e uno dei bagnanti si è accorto di quanto stava accadendo, intervenendo immediatamente per raggiungerla e riportarla a riva.

Inutili i soccorsi

 

Una volta sulla spiaggia sono scattati i tentativi di rianimazione, mentre veniva allertato il 118. I soccorritori, però, al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti e i rilievi del caso. Restano da chiarire le esatte cause del malore che ha provocato la morte della turista.

 



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