Mazara, oggi il grande corteo di San Vito: 350 figuranti e 23 quadri viventi sul lungomare

20/08/2026 17:32:00

È uno degli appuntamenti più attesi del Festino di San Vito 2026. Oggi, giovedì 20 agosto, alle 19, dal lungomare San Vito partirà il grande corteo a quadri viventi dedicato al Patrono di Mazara del Vallo.

A firmare la rappresentazione è la Compagnia “Harmonia Suave”, con la regia e le coreografie di Carla Favata, direttrice artistica del Festino 2026.

Oltre 350 tra figuranti, ballerini, musicisti, soprani e artisti in costume d’epoca attraverseranno la città raccontando la vita di San Vito e alcuni dei passaggi più significativi della storia di Mazara.

Il corteo tra storia, musica e danza

Il grande corteo allegorico proporrà quadri storici tradizionali e nuove rappresentazioni, alternando recitazione, musica, danza e installazioni coreografiche.

Un racconto itinerante che parte dal rapporto tra San Vito e Mazara e attraversa secoli di storia cittadina, trasformando per una sera il lungomare e il centro storico in un grande palcoscenico all’aperto.

Il tema che accompagna l’intero Festino 2026 è quello della pace, filo conduttore delle diverse rappresentazioni.

La consegna delle chiavi a San Vito

Uno dei momenti centrali della serata sarà davanti alla scalinata di piazza Mokarta, dove si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della città a San Vito.

È uno dei gesti simbolici più importanti del Festino: Mazara affida idealmente la città al proprio Patrono, rinnovando un legame che attraversa la storia e la devozione popolare.

L’itinerario

La partenza è prevista alle 19 dal Santuario di San Vito a mare.

Il corteo seguirà questo percorso:

Santuario di San Vito a mare, Lungomare San Vito, Lungomare Mazzini, scalinata di piazza Mokarta per la consegna delle chiavi, Lungomare Mazzini, piazzale G.B. Quinci, Molo Caito, piazza Regina, via G.G. Adria, via Vittorio Veneto, piazza Matteotti, corso Umberto I, piazza Mokarta, via San Giuseppe e piazza della Repubblica.

La conclusione in piazza della Repubblica

Il corteo terminerà in piazza della Repubblica.

Qui sono previsti i saluti alla cittadinanza del Vescovo e del sindaco di Mazara del Vallo, seguiti dalla benedizione con le reliquie di San Vito.

Una serata che si annuncia tra le più partecipate del Festino: centinaia di protagonisti in scena e un’intera città chiamata, ancora una volta, a fare da cornice alla propria storia.



