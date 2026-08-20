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Lettere & Opinioni
20/08/2026 13:19:00

"Minoranze, lavoro e dignità: la vera sfida è non diventare indifferenti"   

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2026/minoranze-lavoro-e-dignita-la-vera-sfida-e-non-diventare-indifferenti-450.jpg

Caro direttore di TP24, 

come sempre, anche questa volta, Katia Regina, con il suo articolo, è  riuscita a stimolare interesse e riflessioni su questioni - le minoranze etniche - che solitamente passano in secondo ordine per l’inarrestabile prorompere di fatti contingenti (Ranucci-Lavitola, le beghe della Lega, il “dibattito” nel cosiddetto, sedicente  “campo largo, le bizzarrie di Trump e così via di seguito).

 

Nell’elenco delle temperature, avrei aggiunto quella lavica per sintonizzarmi con le eruzioni dell’Etna. E per rimanere in tema, a Etna avrei tolto la “ N”. Perché sono venuto a sapere che l’acronimo ETA viene usato nei trasporti,  nei viaggi e nelle consegne che indicano l’orario d’arrivo preciso nelle rispettive destinazioni. E a tal proposito avrei chiamato in causa la funzione del Ponte sullo Stretto e l’aereo porto di Catania. A parte le battute, la prima ragione per la quale invio questa lettera è soltanto per sottolineare che nello scritto della giornalista ho trovato veramente pregevoli le analisi, la  costruzioni degli eventi storici, sociali, etici e, naturalmente, le conclusioni a cui perviene, compresi gli azzeccati suggerimenti di lettura della Vocazione, minoritaria. Interviste sulle minoranze e la visione Alla scoperta di … Medici senza frontiere, che mi hanno sollecitato alcune riflessioni, che costituiscono la seconda ragione per cui ho scritto questa lettera. Una delle quali è la seguente. Accanto all’aspetto etnico mi sentirei di collocare il lavoro e la sua dignità, che sono strettamente e inscindibilmente legati. Nella sua prima enciclica, Magnifica humanitas il Papa, Leone XIV, al capitolo quarto, dedica un paragrafo intitolato la dignità del lavoro  nella transizione digitale. E lo fa con efficacia e incisività, chiarezza e coerenza insistentemente accompagnate da una  forza di convincimento e di coinvolgimento senza uguali. 

 

Purtroppo devo dire che faccio molta fatica a trovare analogo impulso e determinazione nelle  stesse organizzazioni sindacali, nel Pd, nei partiti di sinistra e del centro sinistra, quando si fa specifico  riferimento al valore del lavoro, al problema della disoccupazione, a una economia che valorizza  la dignità, le condizioni sociali e della speranza delle  famiglie e dei giovani. Certo sarebbe ingeneroso affermare che le suddette forze, rispetto ai problemi del lavoro e alle questioni che riguardano lo stato di sfruttamento e le  forme di schiavismo cui sono sottoposti gli immigrati, siano indifferenti. Ma noto che in alcune fasi a prevalere nello scenario politico di cui sono protagonisti, a farla da padrone sono  il transitorio e l’eclatante, a cui   spesso in maniera poco accorta viene prestato il fianco.

 

Desidero aggiungere un’altra considerazione ancora sul  Papa Leone XIV che ha deciso di andare, come Francesco, a Lampedusa, un avamposto di umanità. Una  zattera nel Mediterraneo da cui lancia al mondo intero un sonoro schiaffo a quella zona franca dell’indifferenziata indifferenza. Antonio Gramsci scrisse un libro intitolato Odio gli indifferenti. Abbiamo voluto tirare in ballo il fondatore del Pci e del glorioso giornale  l’Unità per ricordare il modo e l’interesse con cui egli dedicava la sua attenzione all’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII,  in relazione anzitutto alla  spinosa  questione operaia, in un momento storico e politico decisivo con l’avvento dell’industrializzazione nel quale ci fu una perfetta coincidenza fra lo svolgimento del congresso di Genova del Partito Socialista Italiano, che cerca di organizzarsi e passare a un’azione politica pratica e realistica.

 

 Mentre Leone XIII dava vita alla moderna Azione Cattolica spingendo i suoi aderenti ad assumere un ruolo sociale attivo e concreto. Gramsci studia a fondo l’operazione messa in campo dalla Chiesa indicandola come esempio di costruzione del consenso e di guida delle masse lavoratrici. Nasce da qui il concetto di egemonia delle masse contadine e operaie come pensiero e come azione politica nel campo economico, culturale e sociale, che sarebbe opportuno, anche in un momento epocale come quello dell’Intelligenza Artificiale, studiare, approfondire e aggiornare seriamente.

 

Filippo Piccione



Lettere & Opinioni | 2026-08-19 17:00:00
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