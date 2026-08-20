Meteo Sicilia oggi, 20 agosto: sole e caldo in provincia di Trapani, 33 gradi. Nel weekend si sale ancora

20/08/2026 07:31:00

Niente svolta, almeno dalle nostre parti. Oggi, giovedì 20 agosto, in provincia di Trapani torna protagonista il sole, con temperature fino a 33 gradi, assenza di piogge significative e venti meridionali che potranno farsi sentire soprattutto lungo la costa. Il mare sarà generalmente poco mosso.

La novità, semmai, bisogna cercarla nei prossimi giorni: mentre al Nord arriva una perturbazione atlantica, la Sicilia resta sul lato caldo della situazione. E nel fine settimana il termometro potrebbe salire ancora.

Sul fronte incendi arriva invece una piccola buona notizia: per la provincia di Trapani la Protezione Civile regionale abbassa la pericolosità a BASSA, mantenendo comunque la fase di PREALLERTA prevista durante la campagna antincendio estiva.

Trapani, sole e 33 gradi

Le previsioni del modello WS-LAM indicano oggi a Trapani temperature comprese fra 25 e 33 gradi. Messina sarà il capoluogo più caldo con 35 gradi, mentre Caltanissetta e Siracusa raggiungeranno anch’esse i 33. Palermo si fermerà attorno ai 32.

Le elaborazioni locali per Trapani non prevedono precipitazioni significative: il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata.

Anche il radiosondaggio effettuato a mezzanotte a Birgi racconta una massa d’aria decisamente calda: lo zero termico è salito addirittura a circa 5.384 metri, con 20,6 gradi registrati a circa 1.557 metri di quota. L’atmosfera rimane poco favorevole allo sviluppo di temporali di calore.

Per trovare fresco, insomma, oggi bisogna salire parecchio. Molto più semplice cercare un condizionatore.

Sicilia, niente piogge significative

L’avviso n. 178 della Protezione Civile regionale, valido dalle 00 di oggi per 24 ore, è piuttosto chiaro: sulla Sicilia sono previste precipitazioni assenti o non rilevanti.

Il bollettino nazionale di criticità, inoltre, non include la Sicilia tra le regioni interessate oggi dalle allerte per temporali o rischio idrogeologico. Il maltempo più importante riguarderà soprattutto il Nord Italia.

Per la provincia di Trapani, dunque, nessuna allerta per pioggia o temporali.

Vento da sud, raffiche fino a 40 km/h nel Trapanese

La ventilazione cambia direzione rispetto ai giorni scorsi.

La Protezione Civile prevede sulla Sicilia venti da deboli a moderati meridionali.

Nel Trapanese Weather Sicily stima raffiche massime attorno ai 41 km/h da sud-ovest. Sulle Egadi le raffiche dovrebbero essere più contenute, fino a circa 25 km/h.

Non si tratta quindi di un’allerta vento, ma lungo le coste la ventilazione potrà risultare ben percepibile.

Mare poco mosso

Buone notizie per chi oggi punta al mare.

Per la provincia di Trapani le elaborazioni indicano mare poco mosso, nonostante il rinforzo della ventilazione meridionale.

Condizioni nel complesso favorevoli anche sulle Egadi. Come sempre, chi deve affrontare traversate verso Favignana, Levanzo, Marettimo o Pantelleria farà comunque bene a verificare i bollettini e gli aggiornamenti delle compagnie immediatamente prima della partenza.

Il Mediterraneo, si sa, non firma contratti.

Incendi, per Trapani pericolosità bassa ma resta la preallerta

Qui arriva il miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

La Protezione Civile regionale assegna oggi alla provincia di Trapani pericolosità incendi BASSA e fase di PREALLERTA.

Pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania e Palermo. La situazione più delicata riguarda Enna, dove la pericolosità è ALTA e la fase operativa sale ad ATTENZIONE. Messina, Ragusa e Siracusa sono invece a pericolosità bassa.

La preallerta a Trapani rimane perché è ancora in corso la campagna antincendio boschivo. E con agosto, vegetazione secca e temperature oltre i 30 gradi, prudenza non significa certo allarmismo.

Caldo: livello 2 a Palermo

Sul fronte delle ondate di calore, il bollettino del Ministero della Salute riportato nell’avviso regionale assegna oggi a Palermo il livello 2, con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Lo stesso livello è previsto anche per venerdì 21.

A Catania sono previsti 37 gradi percepiti e livello 1; stesso livello a Messina, sempre con 37 gradi percepiti.

Trapani non rientra tra le città monitorate dal sistema nazionale delle ondate di calore, quindi non sarebbe corretto attribuirle un livello ufficiale.

Venerdì ancora sole, sabato comincia a salire il termometro

Per venerdì 21 agosto nel Trapanese cambia pochissimo: ancora sole e temperature attorno ai 33 gradi.

Sabato il caldo dovrebbe cominciare lentamente ad aumentare.

La tendenza diventa più interessante da domenica 23 agosto, quando le elaborazioni a medio termine indicano un nuovo aumento delle temperature sulla Sicilia occidentale.

Il cambiamento? Non è la rinfrescata che aspettavamo

La grande perturbazione atlantica che oggi porta temporali e un deciso calo termico al Nord non riuscirà, almeno nell’immediato, a sfondare fino alla Sicilia. La Protezione Civile descrive infatti il progressivo arretramento verso sud del promontorio anticiclonico, ma per il Meridione mantiene ancora temperature massime localmente elevate.

Per Trapani, dunque, il cambiamento significativo non arriverà oggi né domani.

Al contrario, le indicazioni a medio termine suggeriscono un nuovo aumento del caldo fra domenica e l’inizio della prossima settimana. La previsione andrà naturalmente aggiornata giorno per giorno, perché oltre le 72 ore l’affidabilità diminuisce.

Per oggi il copione è molto più semplice: sole, 33 gradi, vento da sud e mare poco mosso.



