Violenza sessuale di gruppo su due minorenni: 18enne arrestato a Trapani

21/08/2026 10:08:00

Era arrivato a Trapani, dove aveva trovato ospitalità a casa di alcuni conoscenti. Qui lo hanno rintracciato e arrestato i carabinieri. Ha 18 anni, è di nazionalità egiziana ed è gravemente indiziato di aver partecipato a una violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze minorenni, avvenuta a Campobasso lo scorso 30 luglio.

Il giovane era ricercato da giorni dagli investigatori molisani, che sono riusciti a seguirne gli spostamenti fino alla Sicilia. Adesso si trova nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani, in attesa del trasferimento a Campobasso.

L'aggressione nel centro di Campobasso

L'episodio contestato risale alla sera del 30 luglio, nel centro storico del capoluogo molisano. Le indagini sono partite dopo le denunce presentate dalle madri delle due ragazze.

Le vittime avrebbero fornito agli investigatori una descrizione dettagliata dei giovani coinvolti. A questa si sono aggiunte le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte dai carabinieri.

Gli elementi acquisiti hanno portato all'identificazione di due persone: il diciottenne egiziano e un altro giovane, anch'egli straniero e minorenne.

Le ricerche fino a Trapani

Secondo la ricostruzione investigativa, il diciottenne avrebbe lasciato il Molise dopo i fatti, raggiungendo Trapani, città nella quale sarebbe già stato altre volte.

I carabinieri di Campobasso hanno trasmesso le informazioni ai colleghi trapanesi e sono state avviate attività di ricerca e osservazione nelle zone frequentate dal giovane.

Il diciottenne è stato infine individuato nell'abitazione di alcuni conoscenti. Secondo quanto riportato, le persone che lo ospitavano non sarebbero state a conoscenza delle accuse nei suoi confronti.

L'arresto è stato eseguito dai militari trapanesi insieme ai colleghi arrivati da Campobasso, in esecuzione della misura cautelare disposta dal Gip su richiesta della Procura molisana.

Fermato anche un minorenne

Nel frattempo è stato individuato anche il secondo giovane ritenuto coinvolto nell'episodio, un connazionale minorenne. Nei suoi confronti procede la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Per entrambi le responsabilità dovranno naturalmente essere accertate nel corso del procedimento giudiziario. Al momento si tratta di contestazioni formulate nell'ambito delle indagini.



