E' tornato il gran caldo in Sicilia. A Trapani fino a 37 gradi

25/08/2026 07:57:00

Adesso il caldo fa sul serio. Oggi, martedì 25 agosto, la Sicilia entra nella fase più intensa della nuova ondata africana: a Trapani sono previsti fino a 37 gradi, a Marsala circa 35, mentre Palermo potrà raggiungere addirittura i 39 gradi. E non siamo ancora al culmine: sulla costa marsalese giovedì e venerdì si potranno toccare i 38 gradi.

Niente piogge significative sulla Sicilia occidentale. Il quadro più delicato riguarda dunque il caldo, mentre sul mare occorre tenere d’occhio il vento: sulle Egadi sono previste raffiche fino a circa 39 km/h. La Protezione Civile nazionale concentra invece le allerte per temporali di oggi sul Centro-Nord, non sulla Sicilia.

Marsala, oggi 35 gradi

A Marsala alle prime ore del mattino ci sono già circa 27 gradi. La giornata passerà da parzialmente nuvolosa a soleggiata, con una minima sui 23 gradi e una massima attorno ai 35.

Il dato interessante è soprattutto la progressione dei prossimi giorni: 36 gradi mercoledì, 38 giovedì e ancora 38 venerdì.

Questa volta, insomma, non serve neppure la classica frase “farà caldo per il periodo”. Farà caldo e basta.

Trapani può arrivare a 37 gradi

Ancora più alta la previsione del modello WS-LAM per Trapani: 25 gradi di minima e 37 di massima.

Il caldo sarà diffuso su tutta la Sicilia. Le massime previste nei capoluoghi sono particolarmente eloquenti: 39 gradi a Palermo, 38 a Siracusa, 37 a Trapani, Caltanissetta e Catania, 34 a Messina e Ragusa, 33 a Enna e 32 ad Agrigento. Cinque capoluoghi supereranno dunque i 35 gradi.

Pioggia e temporali: nessuna allerta in Sicilia

La veloce perturbazione atlantica che attraversa l’Italia oggi porterà temporali, grandine e forti raffiche soprattutto al Centro-Nord.

La Protezione Civile nazionale ha disposto allerta gialla per martedì 25 agosto su settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio e sull’intero territorio di Toscana, Marche e Umbria. La Sicilia non è compresa nelle regioni interessate dall’allerta.

Per Marsala e Trapani non sono previste precipitazioni significative.

L’ombrello può quindi continuare le ferie. Il condizionatore decisamente meno.

Vento e mare, Egadi fino a 39 km/h

Sul fronte marino la situazione merita un po’ di attenzione.

Le elaborazioni Weather Sicily indicano oggi raffiche fino a 38,6 km/h sulle Egadi. Sull’intera Isola la ventilazione più forte è prevista invece nel Ragusano, con punte fino a 76,4 km/h.

Non significa che nel Trapanese ci troviamo davanti a una burrasca, ma per chi deve raggiungere Favignana, Levanzo o Marettimo è opportuno verificare le condizioni effettive prima della partenza.

Weather Sicily ricorda inoltre che vento e onde in mare aperto possono variare rapidamente e invita a fare riferimento ai bollettini ufficiali per la navigazione.

Incendi, l’ultimo avviso regionale

La Protezione Civile siciliana ha pubblicato ieri, 24 agosto, l’avviso n. 183 per rischio incendi e ondate di calore, valido per la fase meteorologica odierna.

Il dettaglio della tabella provinciale non risulta però accessibile in modo affidabile attraverso la consultazione che abbiamo effettuato questa mattina. Per questo evitiamo di attribuire a Trapani un livello di pericolosità incendi non verificato direttamente.

Il contesto resta comunque evidente: temperature molto elevate, vegetazione secca e vento impongono massima prudenza nelle campagne e nelle aree boschive.

Ondata di calore: oggi la fase si intensifica

Il quadro termico è destinato a peggiorare ulteriormente.

Le previsioni per Marsala segnalano una fase di temperature massime estreme già oggi e mercoledì. Il dato va distinto dalle allerte di Protezione Civile per rischio idrogeologico: si tratta della segnalazione meteorologica relativa all’intensità del caldo.

A rendere pesante questa fase saranno anche le minime notturne molto alte: a Marsala mercoledì e giovedì non si dovrebbe scendere sotto i 26 gradi.

Sono le cosiddette notti tropicali. Definizione suggestiva, esperienza un po’ meno.

Mercoledì 36 gradi, giovedì il picco

Il cambiamento più significativo è atteso nelle prossime 48 ore.

Mercoledì 26 agosto a Marsala si salirà fino a circa 36 gradi.

Giovedì 27 è previsto il picco, con 38 gradi e sole cocente.

Anche venerdì 28 la massima dovrebbe rimanere attorno ai 38 gradi.

È dunque tra giovedì e venerdì che la nuova ondata di caldo dovrebbe raggiungere la massima intensità sulla Sicilia occidentale.

Da sabato finalmente si scende

La prima buona notizia compare nel fine settimana.

Sabato 29 agosto a Marsala la massima dovrebbe scendere verso i 35 gradi, domenica verso i 34.

Lunedì 31 e martedì 1 settembre sono al momento previste massime attorno ai 34 gradi.

Non sarà una rinfrescata clamorosa, ma rispetto ai 38 gradi di giovedì sembrerà quasi di aver cambiato stagione.

La tendenza, quindi, è piuttosto chiara: 35 gradi oggi a Marsala e 37 a Trapani, ulteriore aumento mercoledì, picco giovedì e venerdì, poi graduale attenuazione nel weekend.

Agosto sta per finire. Prima, però, vuole assicurarsi che ce ne accorgiamo.



