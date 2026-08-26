Trapani, Giovanni Sollima al Chiostro San Domenico con il “Quintetto sospeso”

26/08/2026 11:24:00

Giovanni Sollima torna a Trapani con quattro giovani musicisti della scena internazionale. Venerdì 28 agosto, alle 21, il Chiostro San Domenico ospita Quintetto sospeso, nuovo appuntamento della 78ª stagione “Verbi d’Amore” del Luglio Musicale Trapanese.

Con il violoncellista e compositore palermitano saliranno sul palco Clarissa Bevilacqua al violino, Kinga Wojdalska alla viola, Petar Pejčić al violoncello e Carlotta Maestrini al pianoforte.

Da Boccherini alla musica di oggi

Il programma mette in comunicazione epoche molto diverse.

Si parte dal Quintetto n. 4 in mi bemolle maggiore G. 410 di Luigi Boccherini, per poi passare a Flowstate, composizione del 2026 firmata dalla giovanissima Carlotta Maestrini.

A chiudere sarà proprio “Quintetto sospeso”, composto da Sollima nel 2021: cinque movimenti nei quali entrano un frammento incompiuto di Schubert, antiche musiche da ballo del Trentino e la scrittura contemporanea del compositore siciliano.

Un “abbraccio” tra generazioni

Ogni appuntamento della stagione ideata dal direttore artistico Walter Roccaro è associato a un verbo d’amore. Quello scelto per la serata di Sollima è “Abbracciare”: l’incontro tra generazioni di interpreti, ma anche tra repertorio antico e musica del presente.

Sollima, che nel corso della carriera ha collaborato tra gli altri con Riccardo Muti, Yo-Yo Ma e Patti Smith, suonerà il suo violoncello Francesco Ruggieri del 1679.

Accanto a lui quattro musicisti con percorsi già molto solidi: Bevilacqua è vincitrice del Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo; Wojdalska è stata premiata al Primrose International Viola Competition; Pejčić è stato selezionato come ECHO Rising Star 2026-27; Maestrini, classe 2005, ha già collaborato più volte con Sollima.

Biglietti e prossimo appuntamento

Il concerto è in programma venerdì 28 agosto alle 21 al Chiostro San Domenico. Il biglietto unico costa 12 euro ed è disponibile al botteghino di Villa Margherita e online sul sito del Luglio Musicale. La sera dello spettacolo la biglietteria del Chiostro aprirà un’ora prima, fino a esaurimento dei posti.

La stagione proseguirà poi domenica 30 agosto, sempre alle 21 al Chiostro San Domenico, con Food Ensemble, la performance che trasforma i suoni della preparazione del cibo in musica elettronica.



