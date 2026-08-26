Arti Marziali: i trapanesi Belluardo e Pellegrino in Nazionale ai Mondiali di Roma

26/08/2026 12:30:00

Gli atleti Davide Belluardo e Genessis Pellegrino della Asd Team Sicilia di Trapani sono stati convocati per rappresentare la Nazionale Italiana XFC (Xtreme Fighter Champion) al Campionato Mondiale di sport da combattimento e arti marziali che si terrà a Roma dal 5 all’8 novembre 2026. Davide e Genessis, allenati dal Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8° dan), in base ai punteggi ottenuti nel corso delle gare nazionali ed internazionali del circuito XFC World Federation svolte durante la stagione sportiva appena conclusa, indosseranno la maglia della Nazionale Italiana per la specialità del K-1 Élite. In questa disciplina della Kick Boxing sono ammesse tecniche di pugno e calcio tipiche delle arti marziali ed ancora di ginocchio proprie della Muay Thai.

Davide attualmente campione mondiale in carica in quattro specialità, sempre indossando (anche nella precedente edizione) la maglia della nazionale italiana per la specialità del K-1 elite, ha confermato anche ai campionati italiani 2026 il titolo in due diverse categorie di peso del K-1, oltre che nel point fighting e nella low kick. Genessis dopo un esordio nel K-1 Élite dove conquista una medaglia d’argento, vince due cinturoni di campione italiano nel continuous fighting e nella low kick per KO con il conteggio delle avversarie in entrambe le specialità di gara e un ulteriore cinturone nel point fighting.

“Sarà nostro onore e onere indossare la maglia azzurra, con l’obiettivo di portare in alto i colori dell’Italia, dentro e fuori dal ring” è stata la dichiarazione dei due marzialisti trapanesi al ricevimento della maglia nazionale da parte del Presidente XFC Alessandro Cecchini.

“E’ indescrivibile la soddisfazione per i risultati ottenuti dai miei atleti, – commenta il maestro Cesare Belluardo – questa convocazione rappresenta il coronamento di una stagione sportiva da definire esaltante per l’asd Team Sicilia, specialmente dopo le stupende vittorie degli ultimi Campionati Mondiali 2025 sempre svolti a Roma, che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atleti provenienti da ben 37 nazioni". L’Asd Team Sicilia e tutta la XFC Sicilia sono già in preparazione per gli impegni agonistici della nuova stagione sportiva ormai alle porte, che inizierà proprio con i World Championship XFC e proseguirà all’inizio del nuovo anno, con le gare di qualificazione per i Campionati Italiani 2027. Tra queste manifestazioni è già confermato il campionato regionale per la Sicilia che si svolgerà ad Erice, come nelle precedenti edizioni.



