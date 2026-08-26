Busiate Buseto 2026, tre sere dedicate alla pasta simbolo del Trapanese

26/08/2026 12:24:00

La busiata quest’anno arriva alla sua festa con un riconoscimento in più: è entrata ufficialmente nello Zingarelli 2026. E a Buseto Palizzolo il nuovo status linguistico si celebra nel modo più concreto possibile, mettendola nel piatto.

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, al Villaggio Badia, torna “Busiate Buseto”, che riunisce la XIV Sagra della Busiata e la XXVI Mostra Mercato. Tre serate, dalle 19.30 a mezzanotte, tra degustazioni, prodotti del territorio, artigianato, danza, cabaret e musica.

La busiata adesso è anche una parola dello Zingarelli

La protagonista resta la pasta lunga e attorcigliata preparata con semola di grano duro e acqua, tradizionalmente avvolta a mano attorno alla busa, il sottile bastoncino dal quale prende il nome.

Lo Zingarelli 2026 ha inserito “busiata” tra le nuove voci del vocabolario, definendola come una pasta dalla forma elicoidale, a base di semola di grano duro e tipica della Sicilia occidentale. Un riconoscimento che porta nel lessico nazionale una parola da sempre familiare nelle cucine del Trapanese.

A Buseto quella lavorazione viene ancora tramandata nelle famiglie, ed è proprio questo sapere manuale che la Sagra continua a mettere al centro.

Tre sere, tre busiate diverse

Anche il menù cambia ogni sera.

Venerdì 28 agosto si comincia con l’“Ortociccia”, con zucchine, patate, verdure di stagione, salsiccia sbriciolata e guanciale.

Sabato 29 arriva la “Pasqualora”, una salsa rossa con salsiccia pasqualora e pancetta di maiale sfumate al vino.

Domenica 30 chiude “Nessun Norma”, rilettura della pasta alla Norma con melanzane, pomodoro pelato e pancetta affumicata.

Prima della busiata ci saranno arancina e caponata di melanzane in agrodolce; per chiudere, melone giallo e cassatelle con ricotta di pecora e cioccolato.

Mostra mercato e uno spazio per i bambini

La manifestazione sarà divisa in tre aree.

L’Area Busiata, curata dall’associazione E20, sarà dedicata alle degustazioni. L’Area Expo ospiterà produttori e artigiani del territorio, dall’agroalimentare alle lavorazioni locali.

Per le famiglie ci sarà inoltre l’Area Baby, con animazione e giochi per i più piccoli.

Castiglia venerdì, poi dj set e il finale con i Foreway

Il programma degli spettacoli partirà venerdì 28 alle 18.30 con l’inaugurazione. Alle 19.30 si esibirà la scuola di ballo DragonKing di Buseto Palizzolo; alle 21 spazio al cabaret di Giuseppe Castiglia, seguito dal live dei City of Lights.

Sabato 29, alle 19.30, toccherà all’International Dance Academy di Francesca Colomba. Dalle 21 la serata proseguirà con il dj set e dance show “The Legend”.

Il gran finale di domenica 30 vedrà alle 19.30 Passione Danza, mentre dalle 21 saliranno sul palco Gianfranco Manuguerra con il suo cabaret e, a seguire, i Foreway in concerto.

Una festa che racconta Buseto

«La busiata è il modo in cui questa comunità racconta se stessa, e da quest’anno è anche una parola del vocabolario italiano», sottolinea il sindaco Francesco Poma, ricordando come le quattordici edizioni della Sagra e le ventisei della Mostra Mercato siano il risultato di un percorso costruito nel tempo.

“Busiate Buseto” è organizzata dal Comune di Buseto Palizzolo con l’associazione E20 e la Pro Loco, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Trapani, della Regione Siciliana e di AGESP.



