Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
27/08/2026 02:00:00

Marsala, venerdì nuovo incontro della rassegna "Ricordando Paolo Borsellino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/marsala-venerdi-nuovo-incontro-della-rassegna-ricordando-paolo-borsellino-450.jpg

Marsala torna a ricordare Paolo Borsellino, questa volta attraverso le vite di chi gli stava accanto ogni giorno e con lui condivideva rischi, paure e senso dello Stato. Venerdì 28 agosto è in programma un nuovo appuntamento della rassegna estiva “Ricordando Paolo Borsellino: come seguire il suo esempio”.

L'incontro si terrà dalle 19 alle 20 in piazza della Vittoria 4, davanti al Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”.

 

Le cinque vite della scorta di Borsellino

 

Il tema scelto per questo terzo appuntamento è “La scorta di Paolo Borsellino”. Al centro della serata ci sarà la presentazione del libro “Cinque vite. Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino”, scritto da Mari Albanese.

Un lavoro che prova a restituire un volto, una storia personale e familiare agli agenti della scorta del magistrato uccisi nella strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992: non soltanto uomini e donne delle istituzioni, dunque, ma persone con affetti, sogni e quotidianità spezzate dalla mafia.

Accanto all'autrice interverrà Rosanna Provenzano, direttrice dell'Uepe di Trapani.

 

Ricordare Borsellino partendo dall'esempio

 

La rassegna marsalese non vuole limitarsi alla commemorazione. Lo dice già il titolo: “come seguire il suo esempio”. L'obiettivo degli incontri è riflettere sull'eredità civile lasciata da Paolo Borsellino, provando a tradurre la memoria in comportamenti quotidiani, responsabilità e partecipazione.

E raccontare chi faceva parte della sua scorta significa anche ricordare che in via D'Amelio, insieme al magistrato, morirono Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Cinque nomi che spesso rimangono sullo sfondo quando si racconta la strage. L'appuntamento di Marsala prova invece a riportarli in primo piano, attraverso le testimonianze delle loro famiglie e il racconto delle loro vite.









Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 21/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...