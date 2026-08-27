Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
27/08/2026 13:00:00

Lullaby incanta: il tour siciliano di Luciana Di Bella e Massimiliano Pace fa tappa a Selinunte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/lullaby-incanta-il-tour-siciliano-di-luciana-di-bella-e-massimiliano-pace-fa-tappa-a-selinunte-450.jpg

Dopo il successo di Segesta, il suggestivo progetto musicale Lullaby fa tappa in un altro gioiello della Sicilia antica: il parco archeologico di Selinunte. Il 4 settembre alle ore 19:30, la voce del soprano Luciana Di Bella e il pianoforte del compositore Massimiliano Pace risuoneranno all’interno del baglio Florio, regalando al pubblico un’esperienza unica tra musica, storia e suggestione visiva.

 

Lo spettacolo, già apprezzato per la sua capacità di fondere generi apparentemente lontani, si muove sul filo dell’onirico e dell’intimo, esplorando il tema della ninna nanna e del notturno. Le arie di Puccini e Brahms si mescolano al pop-rock dei Cure e degli Eurythmics, senza dimenticare le radici siciliane di Rosa Balistreri e le composizioni originali della coppia artistica. Ad arricchire la serata, un ensemble d’eccezione composto da Antonio Saladino e Giorgio Garofalo.

 

Luciana Di Bella, soprano di Alcamo dal timbro brillante e vellutato, vanta una carriera internazionale tra Europa e Stati Uniti. Dal 2016 vive a Londra, dove si è esibita in teatri prestigiosi come il Bloomsbury Theatre. Massimiliano Pace, pianista e compositore romano, ha all’attivo oltre 150 colonne sonore per il teatro e collaborazioni con grandi nomi come Andrea Camilleri, Moni Ovadia e Turi Ferro.

 

Il sodalizio tra i due artisti, ormai consolidato da quattro anni, proseguirà anche in autunno con la tournée Il mio Novecento accanto a Corrado Augias, per poi approdare a dicembre al Teatro Pirandello di Agrigento e al Quirino di Roma. Un’estate siciliana all’insegna della bellezza, dove la musica incontra i templi antichi e l’emozione si fa racconto universale.

 

 


 









Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 21/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...