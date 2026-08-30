A Marsala la "street battle" di calcetto

30/08/2026 16:28:00

Si è concluso venerdì 28 il torneo “Marsala street battle”, torneo facente parte della manifestazione “Libertà di movimento e di azione”, manifestazione organizzata dall’Asd Città di Marsala per festeggiare i vent’anni di attività della stessa.



Il “Marsala street battle” nei 4 giorni, ha visto la partecipazione di 32 squadre composte da 4 giocatori e un’eccellente cornice di pubblico, pubblico da prima incuriosito nei primi due giorni per questo moderno “calcio da strada” dove si sfidavano squadre composte da 3 giocatori ciascuno, poi si è appassionata applaudendo le giocate e i goal dei tanti atleti.



L’evento patrocinato dal comune di Marsala, Llibero consorzio di Trapani e dall’Assemblea regionale siciliana, è stato un successo tale che già dall’anno prossimo potrebbe essere tappa del campionato nazionale, cosa che inorgoglisce e ripaga gli sforzi del presidente Salvatore Ales e di tutta la dirigenza dell’ Asd città di Marsala.

“Libertà di movimento e azione” prosegue con il suo fitto calendario di appuntamenti, il 31 agosto la società donerà le nuove reti per il campetto di calcio a 5 di Sappussi, dove si svolgerà un torneo ”under 19”; si continua con tornei “genitore,figlio”, calcio femminile e un pomeriggio di giochi per bambini dai 6 ai 14 anni nelle giornate del 1 e 2 settembre presso l’oratorio salesiano di Marsala.



Il 3 settembre in collaborazione con l’Ass. “L’aquilone e il melograno” si terrà “giochi senza barriere”, un’allegra sfilata partirà da piazza della Repubblica fino ad arrivare a Piazza della Vittoria, dove ragazzi e ragazze con disabilità vivranno un pomeriggio di giochi. Gran finale il 4 settembre dalle 17:00 al palazzetto dello sport, con le finali dei vari tornei e alle 19:45 si spegneranno le 20 candeline alla presenza della Sindaca Andreana Patti, del presidente della FIGC Sicilia dott. Sandro Morgana.





