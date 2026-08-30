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Sport

» Tennis
30/08/2026 09:28:00

Tennis, il palermitano Federico Cinà debutta agli US Open

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È il giorno di Federico Cinà. Il giovane tennista palermitano, classe 2004, si prepara a vivere il suo primo match in un tabellone principale di uno Slam: oggi, agli US Open, scenderà sul cemento di Flushing Meadows per affrontare lo statunitense Alex Michelsen. Un traguardo storico per il siciliano, che ha conquistato l’accesso al main draw superando le tre impegnative sfide delle qualificazioni, dimostrando carattere e qualità.

 

Cinà sarà in campo nell’ultimo incontro previsto sul campo 17, orario ancora da definire ma con ogni probabilità in tarda serata italiana. Di fronte avrà Michelsen, giovane promessa del tennis americano e avversario insidioso, sostenuto dal calore del pubblico di casa. Per il ragazzo di Palermo, cresciuto nei circoli della sua città e seguito con affetto dagli appassionati siciliani, si tratta di un’occasione unica per mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso del circuito.

Ma non sarà solo Cinà a rappresentare l’Italia nella prima giornata del torneo. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini aprirà le danze sul Louis Armstrong alle 17 italiane contro la slovena Veronika Erjavec. Poco dopo, toccherà a Lucrezia Stefanini, anch’essa proveniente dalle qualificazioni, che sfiderà l’ucraina Dayana Yastremska. Curiosità: se entrambe le azzurre dovessero vincere i rispettivi debutti, si ritroverebbero di fronte in un derby tutto italiano per un posto al terzo turno.

 

La giornata newyorkese si chiuderà con due match di grande richiamo sulla Arthur Ashe: nella sessione serale, Novak Djokovic – quattro volte vincitore del torneo – darà la caccia al suo 25º titolo Slam contro l’argentino Mariano Navone. A seguire, il derby tutto al femminile tra due generazioni a confronto: Venus Williams e Sofia Kenin.

Per Cinà, comunque, i riflettori restano puntati sul suo esordio assoluto in uno Slam. Dopo aver ben figurato sulla terra del Foro Italico a maggio, il palermitano prova ora il salto di qualità sul rapido cemento americano. Sarà una prova di maturità, ma anche un sogno che si realizza per il tennista che porta con orgoglio i colori della Sicilia nel circuito maggiore.









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