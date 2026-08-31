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Cultura

» Cose di musica
31/08/2026 22:00:00

10 milioni di visualizzazioni per "Lu Matrimoniu Tirituppi e T'appi" dei Calandra & Calandra 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/10-milioni-di-visualizzazioni-per-lu-matrimoniu-tirituppi-e-t-appi-dei-calandra-amp-calandra-450.jpg

Il videoclip del duo pop-folk alcamese diventa il più visto tra i brani in lingua siciliana su YouTube, conquistando pubblico e critica con una produzione indipendente e un'ironia capace di varcare i confini nazionali.

 

Un successo che parla siciliano, ma che risuona in tutto il mondo. Il videoclip di Lu Matrimoniu Tirituppi e T’appi, realizzato dai fratelli Maurizio e Giuseppe Calandra, ha superato quota 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, stabilendo un nuovo primato per la musica in dialetto siciliano sulla piattaforma.

Un risultato tanto più significativo se si considera che il brano è interamente autoprodotto – grazie alla collaborazione tra l’Associazione Sicilia In e Ottica Focus di Calogero Corbo – senza alcun sostegno da parte di major discografiche o reti televisive nazionali. Un’impresa che dimostra come la qualità e l’originalità possano fare la differenza 

anche fuori dai circuiti mainstream.

L’abbraccio del pubblico internazionale
Secondo i dati ufficiali di YouTube, oltre la metà delle visualizzazioni proviene dall’estero, segno che l’ironia e la musicalità della tradizione siciliana hanno saputo intrattenere e coinvolgere un pubblico globale. I Calandra & Calandra si sono così trasformati in veri e propri ambasciatori culturali dell’Isola, portando il loro spettacolo in palcoscenici di rilievo internazionale: dal Guatemala a New York, dal Canada al Belgio, passando per Francia, Svizzera e, più recentemente, Chicago. E nuove date estere sarebbero già in programma.

 

 Una produzione da grande cinema
Ambientato nella Sicilia degli anni ’50, il videoclip si distingue per l’impianto scenografico e produttivo di alto profilo, che ha coinvolto circa 200 persone tra attori, comparse, ballerini e tecnici, con la partecipazione di noti volti del cabaret isolano.
La regia è affidata a Baldo Messina, mentre gli arrangiamenti musicali portano la firma di Massimo Scalici.
Le location scelte per le riprese – tra le più suggestive dell’isola – hanno fatto da cornice perfetta alla narrazione:

  • Custonaci (TP) – Grotte di Mangiapane e Santuario,

  • Balestrate (PA) – il prestigioso Baglio Abbate.

 

Riconoscimenti e visibilità nazionale
Il favore del pubblico è stato accompagnato da un altrettanto ampio consenso critico. Tra i principali riconoscimenti ottenuti dal videoclip:

  • Miglior Videoclip al Mizzica Film Festival di Catania,

  • Miglior Videoclip al festival Corto Corto Mon Amour 2013,

  • Leone d’Argento al Favignana Film Festival.

Il brano ha inoltre ricevuto passaggi radiofonici su Rai Radio Uno (all’interno del programma DEMO) ed è stato trasmesso su Rai 3 nel programma La Dedica, oltre a essere stato riproposto più volte su Rai 1 all’interno della Pippo Baudo Story.

 

Nuovi progetti all’orizzonte
Il momento d’oro per il duo alcamese non accenna a fermarsi. Di recente, Lu Matrimoniu e altri quattro brani dei Calandra sono stati inseriti nel docufilm Pippo Baudo Story, con la regia di Leonardo Metalli, andato in onda su Rai 1.
A ciò si aggiungono le uscite di Sata Sata – divenuto l'inno ufficiale del Carnevale di Castellammare del Golfo – e Sanu Comu Un Pisci, colonna sonora dell'omonimo film disponibile su Prime Video.

Attualmente, i fratelli Calandra sono già al lavoro sui brani che comporranno il loro terzo album in studio e stanno realizzando due nuovi videoclip, con l’obiettivo di proseguire nella promozione della lingua, della cultura e del territorio siciliano attraverso la loro inconfondibile formula fatta di musica, ironia e identità.


 









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