Stress termico, in Sicilia divieto di lavoro nelle ore calde fino al 30 settembre
Alla luce delle temperature ancora elevate, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto la proroga dell'ordinanza sullo stress termico, la cui scadenza era fissata al 31 agosto. Il provvedimento, che vieta il lavoro esposto al sole tra le 12,30 e le 16 nelle aree a maggior rischio in edilizia, agricoltura, cave e logistica, resterà in vigore fino al 30 settembre. Confermata anche la tutela per i rider. Restano invariate tutte le altre disposizioni, incluso il riferimento alla mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it.
Risorse idriche, oltre il 60% in più di acqua negli invasi della Sicilia rispetto ad agosto 2025
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