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» Native
04/09/2026 09:49:00

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno di 30 euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Tra voli, bagaglio, trasferimenti da e per gli aeroporti e prezzi che cambiano rapidamente, organizzare un viaggio dalla Sicilia verso Roma può trasformarsi in una piccola caccia alla tariffa giusta.


C’è però un’alternativa che torna interessante soprattutto per chi può programmare la partenza con un po’ di anticipo: il collegamento diretto in autobus. Autoservizi Salemi ha attivato una tariffa che, su un numero limitato di posti, permette di viaggiare da e verso Roma a partire da 29,99 euro.

Attenzione però: i posti a questo prezzo sono limitati e la disponibilità va verificata al momento della prenotazione.


Il vantaggio del collegamento diretto

Il punto, per chi parte dalla Sicilia, non è soltanto il prezzo del biglietto.

Quando si confrontano autobus e aereo bisogna infatti considerare l’intero spostamento: raggiungere l’aeroporto, gli eventuali costi aggiuntivi per il bagaglio e, una volta arrivati, il trasferimento verso la destinazione finale.


Il bus ha tempi di percorrenza inevitabilmente più lunghi, ma offre una modalità di viaggio diversa: si sale a bordo e si prosegue lungo la linea nazionale senza dover combinare più mezzi.

Autoservizi Salemi collega la Sicilia con Roma e con altre città italiane attraverso la propria rete nazionale. A bordo sono previsti, tra gli altri servizi, poltrone lounge, Wi-Fi gratuito, toilette e prese di corrente.


Non solo Sicilia-Roma: le fermate lungo il percorso

Un elemento interessante della tariffa riguarda proprio il percorso.

La promozione può essere utilizzata esclusivamente sulle corse da o verso Roma, ma lungo la linea sono previste fermate anche in Calabria e Campania.


Tra le città ci sono Villa San Giovanni, Lamezia Terme, Cosenza, Battipaglia e Caserta.

Questo significa che la linea può diventare un'opzione anche per chi dalla Sicilia deve raggiungere una delle località intermedie lungo l'asse verso la Capitale, verificando naturalmente tratta e disponibilità al momento dell'acquisto.


Cosa comprende la tariffa da 29,99 euro

La tariffa promozionale parte da 29,99 euro e comprende il posto assegnato e il trasporto di un bagaglio da stiva 20 kg + una piccola borsa da portare a bordo.

Per acquistare il tuo biglietto o verificare la disponibilità, visita la sezione dedicata su booking.autoservizisalemi.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









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