Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
06/09/2026 11:00:00

A Misiliscemi si presenta il libro "Il Contagio" di Massimo Iervolino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2026/a-misiliscemi-si-presenta-il-libro-il-contagio-di-massimo-iervolino-450.jpg

Misiliscemi dedica una serata alla legalità, alla giustizia e alla memoria. Lunedì 14 settembre, alle 19, alla Casa Comunale di Salinagrande, sarà presentato Il Contagio, il libro di Massimiliano Iervolino che ripercorre una lunga stagione della storia di Cosa nostra, da Lucky Luciano fino alle stragi di Capaci e via D’Amelio.

L’incontro rientra nella Giornata della Legalità, della Giustizia e della Memoria, intitolata al giudice Alberto Giacomelli, e sarà anche un’occasione per riflettere sui mutamenti della mafia e sul ruolo della conoscenza nella costruzione di una società più consapevole.

 

Dall’eroina alle stragi

 

Pubblicato da Marlin editore, Il Contagio ricostruisce alcune delle trasformazioni più profonde attraversate dalla criminalità organizzata, soffermandosi anche sul ruolo avuto dal traffico di eroina e sugli equilibri che hanno segnato Cosa nostra negli ultimi decenni del Novecento.

Al centro del libro ci sono dunque mafia, politica, territorio e società, in un percorso che arriva fino alle grandi stragi del 1992 e alle loro conseguenze sulla storia recente del Paese.

 

L’incontro con Massimiliano Iervolino

 

Massimiliano Iervolino, nato a Salerno nel 1975, è stato segretario dei Radicali Italiani ed è oggi consulente specializzato in affari istituzionali. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi volumi dedicati ai temi ambientali, politici e sociali, tra cui Con le mani nella monnezza, Roma, la guerra dei rifiuti, Il rifiuto del Sud e Default Lazio.

A Misiliscemi dialogherà con la giornalista Jana Cardinale, approfondendo i contenuti del libro e il valore della memoria delle vittime della mafia.

L’obiettivo dell’iniziativa è mantenere aperto il confronto su questioni che non appartengono soltanto al passato: il rapporto tra mafia e territorio, la capacità delle organizzazioni criminali di trasformarsi e l’importanza della memoria come strumento di cittadinanza.

L’Amministrazione comunale di Misiliscemi invita la cittadinanza a partecipare.









Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...