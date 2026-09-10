Marsala, ultimo incontro di “Ricordando Paolo Borsellino” con Sara Varazi

10/09/2026 12:04:00

Non soltanto magistrati e forze dell'ordine. Il contrasto all'illegalità passa anche dai comportamenti quotidiani, dalle associazioni, dal lavoro e dalla capacità dei cittadini di non lasciare sole le istituzioni.

È il tema dell'ultimo appuntamento di “Ricordando Paolo Borsellino: come seguire il suo esempio”, la rassegna estiva che da luglio ha portato a Marsala cinque incontri dedicati alla legalità e all'impegno civile.

Lunedì 14 settembre, dalle 19 alle 20, davanti al Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”, in piazza della Vittoria 4, interverrà Sara Varazi, sostituto procuratore presso il Tribunale di Marsala.

Il ruolo della società civile contro l'illegalità

Il titolo dell'incontro è “Il contributo della società civile nel contrasto all'illegalità”. Un argomento che sposta l'attenzione dalla sola azione giudiziaria a ciò che può fare una comunità per rendere più difficile il terreno nel quale illegalità e criminalità riescono a radicarsi.

Sarà Sara Varazi ad affrontare il tema e a chiudere un ciclo che, nei diversi appuntamenti, ha provato a declinare l'eredità di Paolo Borsellino partendo da questioni molto concrete.

Cinque incontri da luglio a settembre

La rassegna è cominciata il 17 luglio con il procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio de Lucia, intervenuto sul tema “Come ancora si arricchisce la mafia?”.

Il 27 luglio è stata la volta del procuratore di Marsala Fernando Asaro, mentre il 5 agosto il confronto si è spostato sul ruolo della politica nel contrasto alla mafia, con la sindaca di Marsala Andreana Patti, il presidente del Libero Consorzio e sindaco di Mazara Salvatore Quinci e la deputata regionale Cristina Ciminnisi.

Il quarto incontro è stato dedicato invece agli agenti della scorta di Paolo Borsellino, attraverso la presentazione del libro “Cinque vite” di Mari Albanese.

Quello di lunedì sarà dunque il quinto e ultimo appuntamento, con una domanda che riguarda direttamente anche chi non ricopre incarichi pubblici: quale spazio può avere la società civile nella prevenzione e nel contrasto dell'illegalità.

L'appuntamento in piazza della Vittoria

La rassegna è organizzata dall'Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e dalla Diocesi di Mazara del Vallo, con il patrocinio del Ministero della Giustizia – Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Trapani, del Comune di Marsala e dell'Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Marsala.

L'incontro conclusivo si terrà lunedì 14 settembre alle 19, in piazza della Vittoria 4, davanti al Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”. La partecipazione è libera.



