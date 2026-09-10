Marsala, il consigliere Di Girolamo chiede la pulizia delle caditoie prima delle piogge

10/09/2026 17:00:00

Una ricognizione delle caditoie stradali e un piano di pulizia che parta dalle zone più esposte agli allagamenti. È la richiesta del consigliere comunale Gaspare Di Girolamo all’Amministrazione di Marsala, sollecitata a programmare gli interventi di manutenzione prima dell’arrivo delle piogge autunnali.

Al centro della segnalazione c’è la necessità di prevenire ristagni e disagi alla circolazione. Foglie, terra e detriti possono accumularsi nelle griglie, ostacolando il deflusso dell’acqua piovana. Un problema che, sottolinea il consigliere, va affrontato attraverso la manutenzione ordinaria, senza attendere che si presenti un’emergenza.

La proposta è di individuare le situazioni più critiche e definire un calendario degli interventi, dando priorità ai punti del territorio comunale che negli anni hanno mostrato maggiori difficoltà durante le precipitazioni. L’obiettivo è completare la pulizia prima che le piogge diventino più frequenti e intense.

Di Girolamo richiama anche l’aspetto economico della prevenzione: impiegare per tempo risorse nella manutenzione può evitare successivi interventi urgenti e più onerosi, oltre a ridurre i disagi per cittadini e automobilisti.

La sollecitazione riguarda dunque non soltanto la pulizia delle caditoie, ma la capacità di organizzare gli interventi con anticipo. Nel testo non vengono indicate singole strade né un elenco delle aree sulle quali intervenire: la richiesta al Comune è proprio quella di procedere a una ricognizione e stabilire le priorità.

«La città non può essere preparata alle piogge soltanto quando arrivano. La manutenzione e la prevenzione devono essere pianificate prima», conclude il consigliere, auspicando un intervento concreto e tempestivo.



