Premio "Donne Straordinarie" a Giusy Barraco

10/09/2026 22:00:00

Dal nuoto paralimpico alla danza in carrozzina: il percorso di Giusy Barraco è stato al centro di una delle testimonianze dell’incontro dedicato alle “donne straordinarie”, promosso a Enna dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta. A proporre la sua storia è stato il Rotary Club Trapani-Erice, che ha voluto valorizzarne l’esperienza sportiva e personale.

L’iniziativa ha riunito testimonianze di donne capaci di affrontare situazioni difficili e costruire percorsi di crescita e partecipazione. In questo contesto, Barraco ha raccontato il ruolo che lo sport e la danza hanno avuto nella sua vita.

Come ricorda il club, Giusy convive dall’infanzia con una rara malattia neurodegenerativa. Nell’acqua ha trovato uno spazio di libertà e una disciplina nella quale raggiungere risultati importanti, diventando pluricampionessa italiana di nuoto paralimpico. Al percorso in piscina si è poi affiancata la danza in carrozzina, un’altra forma di espressione attraverso il movimento e la musica.

La sua testimonianza non si è limitata ai traguardi agonistici, ma ha toccato anche le difficoltà quotidiane, la determinazione necessaria per affrontarle e il valore delle passioni. Un racconto attraverso il quale il Rotary Trapani-Erice ha voluto richiamare l’attenzione sulle possibilità offerte dallo sport e dall’arte, anche nel superamento delle barriere culturali legate alla disabilità.

Nel comunicato diffuso dopo l’incontro, il club ha espresso il proprio ringraziamento a Barraco, sottolineando il coinvolgimento suscitato dalla sua testimonianza tra i presenti. Per i promotori, dare spazio a queste esperienze significa andare oltre la celebrazione dei risultati: riconoscere il percorso delle persone e offrire alla comunità un’occasione di confronto su difficoltà, opportunità e partecipazione.

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Progetto Kairos al Florio di Erice: inclusione e diversità al centro della formazione dei giovani

Si chiama Kairos ed è il percorso educativo promosso dal Lions Club Trapani presso l’IIS “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice, rivolto agli studenti del biennio e dedicato ai temi della diversità, dell’inclusione e dell’accettazione.

Il progetto, promosso da Lions International, nasce con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a guardare oltre stereotipi e pregiudizi, imparando a riconoscere nella diversità non un limite, ma una ricchezza capace di favorire la crescita personale e collettiva.

Attraverso materiale didattico, la visione di filmati, attività di brainstorming e momenti di confronto e condivisione, gli studenti saranno accompagnati in un percorso di riflessione sulla propria idea di “normalità” e sul modo in cui ciascuno guarda all’altro. Particolare attenzione sarà riservata alla creatività e alla partecipazione attiva: le classi saranno infatti chiamate a trasformare le riflessioni maturate in elaborati e prodotti concreti.

Il percorso si concluderà nel mese di aprile, quando saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti e si svolgerà una cerimonia di premiazione, momento conclusivo per valorizzare l’impegno, la creatività e la sensibilità dimostrati dai ragazzi.

«Abbiamo scelto di proporre Kairos perché crediamo che l’inclusione debba partire soprattutto dai giovani – sottolinea la presidente del Lions Club Trapani, prof.ssa Maria Pia Lucentini –. La scuola è il luogo privilegiato nel quale imparare che ogni persona, con le proprie caratteristiche e differenze, può rappresentare una ricchezza per gli altri. Con questo progetto vogliamo offrire agli studenti non soltanto uno strumento didattico, ma un’occasione per guardare il mondo con occhi nuovi».

Per il Lions Club Trapani, Kairos rappresenta un’importante occasione per portare concretamente nella scuola i valori del “We Serve”, attraverso un service rivolto ai giovani e alla costruzione di una società più rispettosa, consapevole e inclusiva. Il Club conferma così il proprio impegno al fianco delle istituzioni scolastiche del territorio, nella convinzione che educare all’inclusione significhi contribuire a costruire una comunità nella quale nessuno venga lasciato indietro.

Un ringraziamento, in particolare, va a tutti gli insegnanti e alla dirigente dell’Istituto I.V. Florio di Erice, dott.ssa Pina Mandina, per la disponibilità dimostrata verso un service così importante rivolto ai giovani.







