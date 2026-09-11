Meteo Sicilia oggi 11 settembre: primi rovesci e tempreature in calo nel trapanese

11/09/2026 08:08:00

La crepa nell’anticiclone, finalmente, si vede. Oggi, venerdì 11 settembre, sulla Sicilia arriva un primo cambio di passo, con maggiore variabilità, qualche rovescio o temporale e temperature in diminuzione soprattutto sul settore occidentale. Non è ancora l’autunno e non è neppure una giornata di maltempo continuo: sarà piuttosto un’alternanza di nubi, possibili piogge e schiarite.

Nel Trapanese la differenza rispetto al caldo degli ultimi giorni sarà evidente: a Trapani la massima scende verso i 29 gradi, a Marsala si resterà attorno ai 30-31, dopo i 33-34 registrati e previsti nella fase più calda. La Protezione Civile nazionale, però, non ha emesso per oggi alcuna allerta meteo-idrogeologica sulla Sicilia.

Marsala, 23 gradi al mattino e possibili rovesci

A Marsala alle prime ore della mattina la temperatura è di circa 23 gradi, con cielo parzialmente soleggiato. La massima prevista è attorno ai 31 gradi, la minima sui 23. Nel corso della giornata sono possibili alcuni rovesci, alternati però a fasi asciutte e schiarite.

La ventilazione, inizialmente meridionale o sud-orientale, tenderà progressivamente a ruotare verso Ovest con il passaggio dell’instabilità. Il mare sarà da poco mosso a mosso, con onde nell’ordine di mezzo metro o poco più.

Insomma, l’ombrello può tornare utile. Ma non è ancora il caso di archiviare il costume.

Trapani, massima intorno ai 29 gradi

Anche a Trapani la giornata sarà molto diversa da quella di ieri.

Le previsioni indicano temperature comprese indicativamente tra 24 e 29 gradi, con possibilità di rovesci soprattutto tra la notte e la mattinata e un miglioramento più probabile nel corso del pomeriggio.

Il vento sarà inizialmente dai quadranti meridionali, poi tenderà a disporsi da Ovest e Nord-Ovest. Il mare davanti alla costa trapanese sarà poco mosso o mosso, con onde generalmente tra mezzo metro e 70 centimetri.

Sicilia, piogge sparse ma nessuna allerta ufficiale

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, emesso ieri dalla Protezione Civile, prevede oggi precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Meridione. Gli accumuli saranno generalmente deboli.

C’è però una distinzione importante.

Nonostante la possibilità di temporali locali, la Sicilia non compare tra le regioni interessate oggi dalle allerte gialle o arancioni del Bollettino nazionale di criticità. Per venerdì 11 settembre le allerte riguardano principalmente Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, Veneto, Abruzzo, Campania e Molise.

Quindi: possibilità di pioggia sì, allerta di Protezione Civile in Sicilia no.

Il caldo arretra, ma resiste nella Sicilia sud-orientale

Il cambiamento sarà più evidente proprio sulla Sicilia occidentale.

Il quadro nazionale indica infatti temperature ancora elevate soprattutto sulla Sicilia sud-orientale, mentre sul resto dell’Isola il caldo comincia a ridimensionarsi.

Tra Trapani e Marsala il ritorno sotto o attorno ai 30 gradi rappresenta il primo segnale concreto dell’indebolimento dell’anticiclone.

Non è un crollo termico: è semplicemente settembre che, dopo diversi tentativi, riesce finalmente a entrare dalla porta.

Incendi, resta alta l’attenzione

Sul fronte degli incendi è in vigore oggi l’avviso regionale n. 200, pubblicato ieri dalla Protezione Civile siciliana e valido dalla mezzanotte dell’11 settembre per 24 ore. Per Palermo viene indicato un livello arancione di preallerta e pericolosità media.

Per il Trapanese la prudenza resta comunque massima dopo la difficilissima giornata di ieri, quando caldo e vento hanno favorito numerosi incendi in provincia. La diminuzione delle temperature e l’aumento dell’umidità potranno aiutare, ma la vegetazione rimane molto secca e il rischio non scompare con qualche rovescio.

Sabato ancora instabile: piogge più probabili

Il vero passaggio instabile potrebbe farsi sentire soprattutto sabato 12 settembre.

La Protezione Civile nazionale prevede sulla Sicilia precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati, soprattutto sui settori tirrenici. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al Sud.

Anche l’Aeronautica Militare descrive per sabato una Sicilia più variabile, con annuvolamenti diffusi e occasionali rovesci o temporali, più probabili tra Calabria e Sicilia.

A Marsala la massima dovrebbe scendere verso 29 gradi, con minima attorno ai 20.

Domenica migliora soprattutto sulla Sicilia occidentale

Domenica 13 settembre la situazione tenderà invece a migliorare.

Secondo l’Aeronautica Militare, qualche rovescio potrà ancora interessare soprattutto la Sicilia orientale, mentre sul resto dell’Isola il sole dovrebbe tornare più presente. Le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali e le temperature resteranno finalmente più vicine alle medie del periodo.

Tra Marsala e Trapani si prevedono quindi 29-30 gradi, cieli più soleggiati e notti decisamente più gradevoli.

La svolta c’è, ma è una tregua più che un autunno

La domanda degli ultimi giorni era semplice: quando cede davvero l’anticiclone?

La risposta, adesso, è più chiara. Il cambiamento comincia oggi, diventa più evidente sabato, soprattutto per instabilità e calo termico, mentre da domenica sulla Sicilia occidentale tornerà probabilmente una fase più stabile.

Non siamo quindi davanti a una lunga fase di maltempo. È piuttosto una tregua dal caldo anomalo, con temperature che tornano attorno ai 29-30 gradi e qualche temporale capace di ricordarci che settembre, tecnicamente, non è agosto con un nome diverso.

Le indicazioni settimanali dell’Aeronautica continuano infatti a descrivere una Sicilia relativamente più stabile e meno piovosa rispetto ad altre regioni italiane, pur con l’indebolimento dell’alta pressione.



