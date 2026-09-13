Favignana, barista picchiato per un mozzicone di sigaretta: si cercano quattro giovani

13/09/2026 13:25:00

È bastato un richiamo per un mozzicone di sigaretta gettato a terra per trasformare una normale notte di lavoro in un’aggressione. Un barista di Favignana è stato immobilizzato e colpito con diversi pugni da quattro giovani, poi fuggiti. Sull’episodio - come riporta CoreTV - indagano i Carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L’aggressione è avvenuta nella notte in un locale nei pressi della spiaggia Praia.

Il richiamo e poi l’aggressione

Secondo quanto denunciato dalla vittima, tutto sarebbe cominciato quando il barista ha richiamato uno dei giovani del gruppo perché aveva gettato a terra un mozzicone di sigaretta. Un gesto normalissimo, evidentemente sufficiente però a provocare la reazione del gruppo.

Uno dei giovani, spalleggiato dagli altri tre, si sarebbe scagliato contro il barista. L’uomo sarebbe stato immobilizzato e colpito ripetutamente, anche alla gola, prima che i quattro si allontanassero.

Dopo l’aggressione il barista è stato accompagnato alla guardia medica per ricevere le cure necessarie.

La denuncia ai Carabinieri

Nella mattinata l’uomo si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Favignana per formalizzare la denuncia e raccontare quanto accaduto.

Secondo le indicazioni fornite dalla vittima, gli aggressori sarebbero quattro giovani di origine marocchina che lavorano sull’isola. Si tratta, al momento, di elementi riferiti dal denunciante e che dovranno essere verificati dagli investigatori.

I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Le telecamere potrebbero aver ripreso tutto

Un contributo importante potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Alcune telecamere, infatti, avrebbero ripreso la sequenza dell’aggressione.

I filmati potrebbero dunque consentire ai Carabinieri di ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità dei quattro giovani.

Un altro episodio violento sull’isola

Quanto accaduto nei pressi della Praia riporta l’attenzione sul tema della sicurezza a Favignana, a poche settimane da un altro grave episodio.

Ad agosto, nel centro storico dell’isola, un uomo di 36 anni era rimasto gravemente ferito durante una lite tra due coinquilini, entrambi dipendenti di un ristorante. Lo scontro era avvenuto all’interno di un’abitazione di via Foscolo.

Adesso un nuovo episodio di violenza, questa volta nato – secondo la ricostruzione della vittima – da un semplice richiamo per un mozzicone gettato a terra. E saranno le indagini dei Carabinieri, insieme alle immagini delle telecamere, a chiarire responsabilità e identità degli aggressori.



