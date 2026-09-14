Accusato di falsità sul reddito, assolto trapanese

14/09/2026 16:55:00

Condannato in primo grado per falso materiale, è stato assolto in appello un trapanese, Giuseppe Lombardo, difeso dall’avvocato Natale Pietrafitta.

A pronunciare l’assoluzione nel secondo grado di giudizio è stata la prima sezione della Corte d’appello di Palermo .che ha assolto il trapanese Giuseppe Lombardo, dal reato di falsità materiale.

All’imputato era stato contestato di avere falsamente dichiarato, per l’anno 2019, un reddito di importo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito dal suo nucleo familiare. In primo grado, il Tribunale monocratico di Trapani (giudice Chiara Badalucco) aveva condannato il Lombardo alla pena di un anno di reclusione. Assistito dall’avvocato Pietrafitta, però, l’imputato ha fatto appello, documentando che le verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate avevano accertato la composizione del suo nucleo familiare in manera errata. La vicenda giudiziaria andava avanti da quattro anni.



