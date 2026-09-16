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Cronaca
16/09/2026 09:15:00

Buongiorno24 del 16 Settembre 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e comprendere i fatti più importanti di oggi, mercoledì 16 settembre.

 

Ospite della puntata è Rosalia D’Alì, assessora al Turismo, alla Cultura e alle Politiche del centro storico del Comune di Trapani, nonché presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. Con lei faremo il punto sulla stagione turistica appena trascorsa, sulle prospettive del territorio e sulle strategie necessarie per trasformare l’aumento delle presenze in uno sviluppo stabile per tutta la provincia.

 

Parleremo della promozione di Trapani e della Sicilia occidentale, del ruolo dell’aeroporto di Birgi, dell’offerta culturale, degli eventi e della necessità di collegare meglio città, borghi, isole, siti archeologici e riserve naturali. Uno spazio sarà dedicato anche al centro storico di Trapani e alla capacità della città di conciliare turismo, servizi e qualità della vita dei residenti.

 

Tra le notizie del giorno, il primo bilancio del BRT di Trapani: la corsia preferenziale di via Ammiraglio Staiti funziona, ma la vera prova deve ancora cominciare. A Marsala, invece, la sindaca Andreana Patti e la sua giunta tracciano il bilancio dei primi cento giorni di amministrazione.

 

Ci occuperemo inoltre dei dati sulle morti sul lavoro, con la provincia di Trapani in zona rossa dopo quattro vittime nei primi sette mesi del 2026, e delle polemiche sul servizio ASACOM per gli alunni con disabilità. Nella cronaca, a Trapani un giovane è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; dopo la convalida è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24 per sapere cosa accade e, soprattutto, avere gli strumenti per capirlo. In diretta dalle 9:30 su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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